В Курской области взяли под стражу тюменца, избившего росгвардейцев в ночном клубе

25 июля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Тюменец и ингуш устроили драку с росгвардейцами (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курской области суд взял под стражу уроженцев Тюменской области и Республики Ингушетия, которые 14 июля устроили драку в одном из ночных клубов с вневедомственной охраной Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. «Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано на сайте Следственного управления СК по Курской области. По их информации, 14 июля в ночном клубе города Курчатов «Абриколь» произошла драка между подозреваемыми и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Тогда сотрудники группы задержания отправились в клуб с целью пресечь административное правонарушение. Когда силовики высказали претензию и просьбу покинуть заведение для дальнейшего разбирательства, тюменец и ингуш устроили драку на улице, проявив агрессию в отношении росгвардейцев.

В Курской области суд взял под стражу уроженцев Тюменской области и Республики Ингушетия, которые 14 июля устроили драку в одном из ночных клубов с вневедомственной охраной Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. «Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано на сайте Следственного управления СК по Курской области. По их информации, 14 июля в ночном клубе города Курчатов «Абриколь» произошла драка между подозреваемыми и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Тогда сотрудники группы задержания отправились в клуб с целью пресечь административное правонарушение. Когда силовики высказали претензию и просьбу покинуть заведение для дальнейшего разбирательства, тюменец и ингуш устроили драку на улице, проявив агрессию в отношении росгвардейцев.