24 июля 2023

В Курской области взяли под стражу тюменца, избившего росгвардейцев в ночном клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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День молодежи. Курган, росгвардия
Тюменец и ингуш устроили драку с росгвардейцами (фото из архива) Фото:

В Курской области суд взял под стражу уроженцев Тюменской области и Республики Ингушетия, которые 14 июля устроили драку в одном из ночных клубов с вневедомственной охраной Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

«Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано на сайте Следственного управления СК по Курской области.

По их информации, 14 июля в ночном клубе города Курчатов «Абриколь» произошла драка между подозреваемыми и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Тогда сотрудники группы задержания отправились в клуб с целью пресечь административное правонарушение. Когда силовики высказали претензию и просьбу покинуть заведение для дальнейшего разбирательства, тюменец и ингуш устроили драку на улице, проявив агрессию в отношении росгвардейцев.

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В Курской области суд взял под стражу уроженцев Тюменской области и Республики Ингушетия, которые 14 июля устроили драку в одном из ночных клубов с вневедомственной охраной Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. «Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано на сайте Следственного управления СК по Курской области. По их информации, 14 июля в ночном клубе города Курчатов «Абриколь» произошла драка между подозреваемыми и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Тогда сотрудники группы задержания отправились в клуб с целью пресечь административное правонарушение. Когда силовики высказали претензию и просьбу покинуть заведение для дальнейшего разбирательства, тюменец и ингуш устроили драку на улице, проявив агрессию в отношении росгвардейцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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