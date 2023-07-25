Кредиторы вернут покупателю деньги за проданный челябинский агрохолдинг

До решения суда покупателю челябинского агрохолдинга «Утиные фермы» вернут деньги

Деньги покупателю вернут до решения суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совет кредиторов агрохолдинга «Утиные фермы» из Красноармейского района (Челябинская область) решил вернуть покупателю средства за спорный актив. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Сергея Сидорова, решение принято до окончания судебного спора.

«В связи с возможностью взыскания убытков принять решение о возврате денежных средств покупателю. Срок — до окончания судебных разбирательств по определению покупателя имущественного комплекса ООО „Утиные фермы“», — пояснил Сидоров.

На том же собрании, состоявшемся в июле, решили сдать имущественный комплекс в аренду Курбонжону Джамолову. В протоколе отметили, что такой шаг позволит оптимизировать расходы на содержание активов. Также он нужен для сопровождения процедуры несостоятельности.

Банкротом «Утиные фермы» суд признал в 2019 году после пяти лет работы агрохолдинга. В марте 2023 году на состоявшихся торгах актив приобрел предприниматель из Красноармейского района Джамолов. Однако сразу два потенциальных покупателя опротестовали сделку. Свои иски в суд подали компании «Куриное царство» из холдинга «Черкизово» и «ПКЗ „Дубровский, входящий в группу компаний ‚Равис‘. На торгах Джамолов заплатил за имущество 312 млн рублей. Первоначально актив продавали за 487,98 млн рублей.