Холдинг «Черкизово» оспорил продажу утиной фермы-банкрота из Челябинской области

Продажу «Утиных ферм» оспорили в холдинге «Черкизово» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Куриное царство» (входит в холдинг «Черкизово») оспорила результат торгов по продаже обанкроченного комплекса «Утиные фермы» из Челябинской области. По сообщению «Федресурса», арбитражный суд региона рассмотрит иск 15 мая.

«Арбитражный суд Челябинской области 15 мая рассмотрит заявление АО „Куриное царство“ из Липецкой области, входящего в группу „Черкизово“. Оспаривается результат торгов по продаже в рамках банкротства производственно-технического комплекса ООО „Утиные фермы“ за 308,5 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте.

Соответчиками выступили сами «Утиные фермы» и предприниматель Курбонжон Джамолов из Красноармейского района Челябинской области. С ним был заключен договор купли-продажи агрокомплекса. Сообщается, что истец потребовал признать недействительным договор по двум лотам: производственно-технический комплекс и внешние автодороги к нему. Среди прочих требований значатся возврат активов в конкурсную массу «Утиных ферм» и заключение договора купли-продажи с истцом.

В качестве обеспечительных мер суд запретил конкурсному управляющему совершать действия по передаче и переходу прав в отношении спорного имущества, а госорганам — регистрировать сделки. Также обеспечение наложено по другому иску, поданному дочерней компанией холдинга «Равис» — племенным конным заводом «Дубровский» (ПКЗ). Структура также оспаривает итоги торгов, требуя направить в адрес ПКЗ договор купли-продажи. Джамолов и конкурсный управляющий просили суд отменить наложенные ограничения, но суд ходатайство не поддержал.

Комплекс «Утиные фермы» 6 марта приобрело на торгах ООО «Ресурс плюс» из Башкортостана. При стартовой цене двух лотов в 487,98 млн рублей компания предложила за актив 308,5 млн рублей. Лот, в который вошли внешние автодороги, за 4,1 млн рублей выкупил Игорь Базанов, действовавший, как отметил «Федресурс», в интересах Джамолова. Стоимость лота начиналась с 5,37 млн рублей. Договор купли-продажи имущественного комплекса заключили с Джамоловым как лицом, имевшим преимущественное право на выкуп.

Банкротом «Утиные фермы» признали в феврале 2019 года. У должника выявили имущество на 1,054 млрд рублей. Попытки продать актив предпринимались четырежды и лишь на пятый раз увенчались успехом. Свою работу комплекс начал в 2014 году.