24 июля 2023

Роспотребнадзор объяснил жителям ХМАО, как выглядит ядовитый арбуз

Роспотребнадзор ХМАО: ядовитые арбузы имеют ярко-красную мякоть с фиолетовым оттенком
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , фрукты, арбузы, уличная торговля, рынок
Плохие арбузы имеют ярко-красную мякоть с фиолетовым оттенком Фото:

Арбузы с большим количеством нитратов имеют ярко-красную мякоть с небольшим фиолетовым оттенком. А волокна, которые идут к корке, будут желтого оттенка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Цвет мякоти „плохого“ арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, не белые, а с оттенками желтого. У арбуза с повышенным содержанием нитратов поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками», — говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре советуют не покупать арбузы в необорудованных лавках у дорог, потому что они впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов. В ведомстве также рекомендуют обращать внимание на усик и плодоножку арбуза — у спелого они сухие. «При ударе ладонью арбуз вибрирует. При ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук. При сжатии вдоль продольной оси слышен слабый хруст», — поясняют в Роспотребнадзоре.

Дыни выбирают по тем же правилам, но с небольшими различиями. Противоположная сторона фрукта от хвостика должна быть немного мягкой, а если щелкнуть по спелой дыне, звук получается глухим. «От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит», — уточняют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об отравлении съедобными грибами. Отравиться ими можно, если они росли в загрязненных местах или были старыми и переросшими.

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Арбузы с большим количеством нитратов имеют ярко-красную мякоть с небольшим фиолетовым оттенком. А волокна, которые идут к корке, будут желтого оттенка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «Цвет мякоти „плохого“ арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, не белые, а с оттенками желтого. У арбуза с повышенным содержанием нитратов поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками», — говорится на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре советуют не покупать арбузы в необорудованных лавках у дорог, потому что они впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов. В ведомстве также рекомендуют обращать внимание на усик и плодоножку арбуза — у спелого они сухие. «При ударе ладонью арбуз вибрирует. При ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук. При сжатии вдоль продольной оси слышен слабый хруст», — поясняют в Роспотребнадзоре. Дыни выбирают по тем же правилам, но с небольшими различиями. Противоположная сторона фрукта от хвостика должна быть немного мягкой, а если щелкнуть по спелой дыне, звук получается глухим. «От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит», — уточняют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об отравлении съедобными грибами. Отравиться ими можно, если они росли в загрязненных местах или были старыми и переросшими.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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