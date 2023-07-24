Роспотребнадзор объяснил жителям ХМАО, как выглядит ядовитый арбуз

Роспотребнадзор ХМАО: ядовитые арбузы имеют ярко-красную мякоть с фиолетовым оттенком

Плохие арбузы имеют ярко-красную мякоть с фиолетовым оттенком Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Арбузы с большим количеством нитратов имеют ярко-красную мякоть с небольшим фиолетовым оттенком. А волокна, которые идут к корке, будут желтого оттенка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Цвет мякоти „плохого“ арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, не белые, а с оттенками желтого. У арбуза с повышенным содержанием нитратов поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками», — говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре советуют не покупать арбузы в необорудованных лавках у дорог, потому что они впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов. В ведомстве также рекомендуют обращать внимание на усик и плодоножку арбуза — у спелого они сухие. «При ударе ладонью арбуз вибрирует. При ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук. При сжатии вдоль продольной оси слышен слабый хруст», — поясняют в Роспотребнадзоре.

Дыни выбирают по тем же правилам, но с небольшими различиями. Противоположная сторона фрукта от хвостика должна быть немного мягкой, а если щелкнуть по спелой дыне, звук получается глухим. «От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит», — уточняют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об отравлении съедобными грибами. Отравиться ими можно, если они росли в загрязненных местах или были старыми и переросшими.