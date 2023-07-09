Роспотребнадзор ХМАО предупредил об отравлении съедобными грибами

10 июля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре советуют не есть грибы, которые росли в загрязненных местах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отравление съедобными грибами возможно, если они росли в загрязненных местах или были старыми и переросшими. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «Отравиться можно и съедобными грибами — старыми, переросшими, собранными в местах загрязнения почвы токсичными элементами, хранившимися с нарушением условий и сроков годности. Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания — ботулизма, возбудитель которого в виде спор содержится главным образом в почве», — говорится на сайте ведомства. Домашняя термическая обработка не разрушает споры ботулизма. Поэтому грибы для консервации нужно тщательно очищать и промывать от земли, а банки закатывать неплотно притертыми крышками. Отравления условно съедобными грибами (сморчки, строчки, волнушки, рядовки) тоже происходит из-за неправильного приготовления. «Употреблять условно съедобные грибы без специальной обработки — предварительного вымачивания, термической обработки с последующим сливом отвара нельзя, поскольку в нем могут сохраниться ядовитые вещества», — добавляют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасностях при покупке абрикосов. В ведомстве посоветовали при выборе фруктов обращать внимание на ряд факторов.

Отравление съедобными грибами возможно, если они росли в загрязненных местах или были старыми и переросшими. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «Отравиться можно и съедобными грибами — старыми, переросшими, собранными в местах загрязнения почвы токсичными элементами, хранившимися с нарушением условий и сроков годности. Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания — ботулизма, возбудитель которого в виде спор содержится главным образом в почве», — говорится на сайте ведомства. Домашняя термическая обработка не разрушает споры ботулизма. Поэтому грибы для консервации нужно тщательно очищать и промывать от земли, а банки закатывать неплотно притертыми крышками. Отравления условно съедобными грибами (сморчки, строчки, волнушки, рядовки) тоже происходит из-за неправильного приготовления. «Употреблять условно съедобные грибы без специальной обработки — предварительного вымачивания, термической обработки с последующим сливом отвара нельзя, поскольку в нем могут сохраниться ядовитые вещества», — добавляют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасностях при покупке абрикосов. В ведомстве посоветовали при выборе фруктов обращать внимание на ряд факторов.