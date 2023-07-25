Пьяный замначальника челябинского МУПа пытался подкупить инспектора ДПС

Коммунальщик пытался дать инспектору 19 тысяч рублей в качестве взятки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Чесме (Челябинская область) пьяный замначальника местного МУПа «МПЖКХ» пытался подкупить инспектора ДПС. Как рассказал URA.RU источник в районе, коммунальщик предложил полицейскому взятку в 19 тысяч рублей за то, чтобы тот его отпустил.

«Замначальника поймал пьяным за рулем служебного автомобиля. Он попытался дать инспектору взятку в 19 тысяч рублей за непривлечение к ответственности», — рассказал источник.

По данным URA.RU, вскоре после инцидента на дороге замначальника МУПа задержали. На него завели уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»). Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

URA.RU направило запрос в пресс-службе МУП «МПЖКХ». Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СКР по региону пообещали уточнить информацию.