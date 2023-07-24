Пермяк за 42 млн рублей продает недостроенный курорт со SPA-центром. Фото

25 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

На территории курорта расположены 11 благоустроенных домиков (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяк выставил на продажу курорт, расположенный в сосновом бору возле реки Юг. Цена — 42 млн рублей, в эту цену входят домики, а также SPA-центр. Часть зданий на объекте находятся в процессе строительства, продавец готов достроить их по согласованию с покупателем. «Объект находится в сосновом бору вблизи реки Юг на нескольких земельных участках. Два VIP-дома необычного вида по 240 квадратных метров, 11 благоустроенных домиков, SPA-центр с хамамом, сауной и джакузи, а также круглогодичный бассейн. Некоторые здания сейчас на этапе строительства. По согласованию с покупателем, можем достроить. Цена — 42 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что объект оборудован своей трансформаторной подстанцией и газовой котельной. На территории курорта есть две водяные скважины, работают системы видеонаблюдения, спутниковое и цифровое ТВ. Продавец уверяет, что комплекс может пригодиться для получения грантов, субсидий и льготных кредитов по поддержке туризма. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу горнолыжный курорт, расположенный рядом с новым зоопарком. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 млн рублей. Курорт готов принимать гостей в любое время года Фото: сайт «Авито»

Пермяк выставил на продажу курорт, расположенный в сосновом бору возле реки Юг. Цена — 42 млн рублей, в эту цену входят домики, а также SPA-центр. Часть зданий на объекте находятся в процессе строительства, продавец готов достроить их по согласованию с покупателем. «Объект находится в сосновом бору вблизи реки Юг на нескольких земельных участках. Два VIP-дома необычного вида по 240 квадратных метров, 11 благоустроенных домиков, SPA-центр с хамамом, сауной и джакузи, а также круглогодичный бассейн. Некоторые здания сейчас на этапе строительства. По согласованию с покупателем, можем достроить. Цена — 42 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что объект оборудован своей трансформаторной подстанцией и газовой котельной. На территории курорта есть две водяные скважины, работают системы видеонаблюдения, спутниковое и цифровое ТВ. Продавец уверяет, что комплекс может пригодиться для получения грантов, субсидий и льготных кредитов по поддержке туризма. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу горнолыжный курорт, расположенный рядом с новым зоопарком. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 млн рублей.