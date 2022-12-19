На территории базы разрешена установка горнолыжного подъемника Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми выставлена на продажу лыжная база, расположенная в микрорайоне Нагорный, поблизости от нового зоопарка. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 миллионов рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений.

«На территории вокруг реликтовые ели, чистый воздух и нетронутая красота природы. Новая двухэтажная беседка, современная баня на большую компанию, административное здание в стиле „шале“. Есть деревянные домики в удовлетворительном состоянии. Отопление печное с разводкой. Газа поблизости пока нет, люди, живущие поблизости, пользуются баллонами», — указано в объявлении о продаже.

Также уточняется, что на территории базы имеются трансформаторная подстанция, родник, оборудован освещенный спуск к реке Мулянка. Кроме того, есть возможность для установки горнолыжного подъемника.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается туристическая база для заядлых рыболовов и охотников. Собственник готов расстаться с бизнесом за 2,9 миллионов рублей.