В Перми выставлена на продажу лыжная база, расположенная в микрорайоне Нагорный, поблизости от нового зоопарка. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 миллионов рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений.
«На территории вокруг реликтовые ели, чистый воздух и нетронутая красота природы. Новая двухэтажная беседка, современная баня на большую компанию, административное здание в стиле „шале“. Есть деревянные домики в удовлетворительном состоянии. Отопление печное с разводкой. Газа поблизости пока нет, люди, живущие поблизости, пользуются баллонами», — указано в объявлении о продаже.
Также уточняется, что на территории базы имеются трансформаторная подстанция, родник, оборудован освещенный спуск к реке Мулянка. Кроме того, есть возможность для установки горнолыжного подъемника.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается туристическая база для заядлых рыболовов и охотников. Собственник готов расстаться с бизнесом за 2,9 миллионов рублей.
На территории вокруг лыжной базы растут реликтовые ели
Фото: сайт «Авито»
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В Перми выставлена на продажу лыжная база, расположенная в микрорайоне Нагорный, поблизости от нового зоопарка. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 миллионов рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений. «На территории вокруг реликтовые ели, чистый воздух и нетронутая красота природы. Новая двухэтажная беседка, современная баня на большую компанию, административное здание в стиле „шале“. Есть деревянные домики в удовлетворительном состоянии. Отопление печное с разводкой. Газа поблизости пока нет, люди, живущие поблизости, пользуются баллонами», — указано в объявлении о продаже. Также уточняется, что на территории базы имеются трансформаторная подстанция, родник, оборудован освещенный спуск к реке Мулянка. Кроме того, есть возможность для установки горнолыжного подъемника. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается туристическая база для заядлых рыболовов и охотников. Собственник готов расстаться с бизнесом за 2,9 миллионов рублей.