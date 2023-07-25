Много пресмыкающихся можно встретить на Ялуторовском и Велижанском трактах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жителей Тюмени напугало большое количество змей в местных лесах. В группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» жители сообщают, что много пресмыкающихся можно встретить на Ялуторовском и Велижанском трактах.

«Змей везде полно, преимущественно, гадюки, ужи. В этом году у них нашествие какое-то», — заметил пользователь Аметист в соцсети «ВКонтакте». Также змей жители начали замечать на дачах. «Читатель нашел на своей даче в Мальцево змею», — сообщает telegram-канал «Тюмень №1».

Многие жители в комментариях начали делиться советами по тому, как избежать встречи со змеей. «Если боитесь змей — ходите в лесу с палкой-посохом, постукивайте по земле. Они вибрацию почувствуют и уползут», — поделилась тюменка Юлия. Также пользователи отметили, что важно не трогать пресмыкающихся, чтобы не пострадать. «Не стоит их бояться, они сами не нападают. Вот если ловить ее начнете, тогда цапнет, а без повода не укусит, змея чувствует опасность», — написал Александр Сергеев.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени жителей напугали змеи, ползающие во дворах жилых домов. Пресмыкающихся видели на улице Белинского и в районе проезда Геологоразведчиков.