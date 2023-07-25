В Челябинской области зафиксировали 70 случаев заболевания корью

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Самым эффективным методом борьбы с корью остается вакцинация Фото:

В Челябинской области зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе у 30 детей. Об этом URA.RU сообщили 25 июля в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В области с начала года зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе 30 случаев среди детей. Подъем заболеваемости связан с накоплением лиц без иммунитета к кори», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что самым эффективным средством профилактики кори является вакцинация. Двукратная иммунизация проводится детям в возрасте 12 месяцев и шести лет. Также прививаются все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые, привитые однократно, и взрослые от 36 до 55 лет из группы риска (медработники, вахтовики, работники образования, торговли и прочие).

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В Челябинской области зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе у 30 детей. Об этом URA.RU сообщили 25 июля в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «В области с начала года зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе 30 случаев среди детей. Подъем заболеваемости связан с накоплением лиц без иммунитета к кори», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что самым эффективным средством профилактики кори является вакцинация. Двукратная иммунизация проводится детям в возрасте 12 месяцев и шести лет. Также прививаются все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые, привитые однократно, и взрослые от 36 до 55 лет из группы риска (медработники, вахтовики, работники образования, торговли и прочие).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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