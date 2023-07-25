В Челябинской области зафиксировали 70 случаев заболевания корью

Самым эффективным методом борьбы с корью остается вакцинация Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе у 30 детей. Об этом URA.RU сообщили 25 июля в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В области с начала года зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе 30 случаев среди детей. Подъем заболеваемости связан с накоплением лиц без иммунитета к кори», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что самым эффективным средством профилактики кори является вакцинация. Двукратная иммунизация проводится детям в возрасте 12 месяцев и шести лет. Также прививаются все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые, привитые однократно, и взрослые от 36 до 55 лет из группы риска (медработники, вахтовики, работники образования, торговли и прочие).