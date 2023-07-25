В Челябинской области под суд отправили шестерых бутлегеров

Полицейские накрыли подпольный алкогольный цех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноармейском районе Челябинской области перед судом предстанут шесть бутлегеров. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа планировала перевозить контрафактный алкоголь под видом продукции известных брендов.

«Противоправная деятельность бутлегеров была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Они выявили цех, в котором разливали спиртосодержащую жидкость в стеклянную и пластиковую тару. Задержаны шесть местных жителей», — сообщила Волк.

Из подпольного цеха были изъяты самодельный аппарат для розлива, фильтры механической очистки, электрические насосы и помпа, миксер для смешивания жидкостей, а также 15 тысяч бутылок и 460 пятилитровых и десятилитровых емкостей с готовой продукцией. Организаторы замаскировали деятельность фирмы под предпринимательство в сфере переработки полиэтилена и картона, а незаконную продукцию перевозили по дорогам с минимальным количеством постов ДПС.