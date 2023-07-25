Избирком ХМАО раскрыл, кто станет первыми избирателями на выборах тюменского губернатора

Первыми избирателями на выборах губернатора Тюменской области в ХМАО станут ханты, манси и вахтовики

Первыми избирателями на выборах губернатора Тюменской области в ХМАО станут ханты, манси и вахтовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первыми избирателями на выборах губернатора Тюменской области в ХМАО станут представители коренных и малочисленных народов региона и вахтовики, которые на момент проведения голосования будут находиться в труднодоступных районах — на стойбищах и месторождениях. Об этом URA.RU рассказал председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

«Первыми избирателями на выборах губернатора Тюменской области в ХМАО станут ханты, манси и вахтовики. Досрочное голосование в труднодоступных местностях начнется 20 августа. Подача заявлений по механизму „Мобильный избиратель“, позволяющему жителям проголосовать на любом избирательном участке в любом из трех регионов „тюменской матрешки“, стартует с 26 июля. Проголосовать на выбранном участке по этому заявлению можно будет участок в Единый день голосования — 10 сентября», — прокомментировал глава избиркома ХМАО.

Подать заявление для участия в голосовании по механизму «Мобильный избиратель» можно будет с 26 июля в теризбиркомах и МФЦ. Технология «Мобильный избиратель» не будет применяться на местных выборах. «На муниципальных выборах избиратели смогут проголосовать досрочно в помещениях участковых комиссий с 30 августа по 9 сентября 2023 года», — добавили в избиркоме.

Ранее URA.RU писало о технологии «Мобильный избиратель». В Югре она применяется с 2021 года, а на выборах главы Тюменской области была впервые протестирована в 2018 году, но без участия автономных округов.