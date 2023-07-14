На выборах тюменского губернатора в ХМАО применят разработку Администрации Президента

14 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Технология АП «Мобильный избиратель» поможет получить больше голосов нефтяников и вахтовиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО на выборах губернатора Тюменской области повысят явку с помощью технологии, придуманной в Администрации Президента РФ. «Мобильный избиратель» позволит жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области голосовать в любом из трех субъектов «тюменской матрешки» без открепительных удостоверений. Об этом URA.RU рассказал председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев. «На выборах Губернатора Тюменской области будет применяться механизм „Мобильный избиратель“, разработанный АП РФ. Он позволяет избирателю проголосовать на любом удобном для него участке в пределах Тюменской области, Югры и Ямала при условии подачи соответствующего заявления. Технология позволит привлечь больше избирателей к выборам губернатора Тюменской области и получить голоса жителей отдаленных северных поселков, а также нефтяников и вахтовиков», — сообщил Корнеев. Впервые эту разработку в России использовали на президентских выборах 2018 года, а в Югре протестировали только в 2021 году на выборах депутатов Госдумы и окружного заксобрания. Во время предыдущей кампании тюменского губернатора в 2018 году ее еще не успели внедрить на территории всей «матрешки», а применяли только на юге области. Ранее URA.RU писало о том, что внутрипол ХМАО снизил шансы оппозиции на пиар. Платную агитацию в местных СМИ не удастся использовать из-за отзыва заявок на аккредитацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО на выборах губернатора Тюменской области повысят явку с помощью технологии, придуманной в Администрации Президента РФ. «Мобильный избиратель» позволит жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области голосовать в любом из трех субъектов «тюменской матрешки» без открепительных удостоверений. Об этом URA.RU рассказал председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев. «На выборах Губернатора Тюменской области будет применяться механизм „Мобильный избиратель“, разработанный АП РФ. Он позволяет избирателю проголосовать на любом удобном для него участке в пределах Тюменской области, Югры и Ямала при условии подачи соответствующего заявления. Технология позволит привлечь больше избирателей к выборам губернатора Тюменской области и получить голоса жителей отдаленных северных поселков, а также нефтяников и вахтовиков», — сообщил Корнеев. Впервые эту разработку в России использовали на президентских выборах 2018 года, а в Югре протестировали только в 2021 году на выборах депутатов Госдумы и окружного заксобрания. Во время предыдущей кампании тюменского губернатора в 2018 году ее еще не успели внедрить на территории всей «матрешки», а применяли только на юге области. Ранее URA.RU писало о том, что внутрипол ХМАО снизил шансы оппозиции на пиар. Платную агитацию в местных СМИ не удастся использовать из-за отзыва заявок на аккредитацию.