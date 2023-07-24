В Нижнем Тагиле решили построить новый храм

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) анонсировали строительство нового православного храма. Его построят из дерева.
«Сначала построим бытовку для рабочих. Потом со временем будем огораживать территорию. Ну, и соответственно искать подрядчиков, которые будут курировать возведение нашего храма. Сейчас собираем денежные средства, так как к стройке нужно подготовится основательно», — сообщил изданию Tagilсity представитель местной епархии отец Иоанн.
При выборе места под храм исходили из доступности для потенциальной паствы. Священнослужитель отметил, что сооружение построят из дерева, а затем нарекут именем бывшего патриарха Тихона.
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