24 июля 2023

В Нижнем Тагиле решили построить новый храм

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по Нижнему Тагилу, нижний тагил, промышленность, завод, выбросы, дым над городом, предприятие, городской пейзаж, экология
В Нижнем Тагиле решили построить новый храм Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) анонсировали строительство нового православного храма. Его построят из дерева.

«Сначала построим бытовку для рабочих. Потом со временем будем огораживать территорию. Ну, и соответственно искать подрядчиков, которые будут курировать возведение нашего храма. Сейчас собираем денежные средства, так как к стройке нужно подготовится основательно», — сообщил изданию Tagilсity представитель местной епархии отец Иоанн.

При выборе места под храм исходили из доступности для потенциальной паствы. Священнослужитель отметил, что сооружение построят из дерева, а затем нарекут именем бывшего патриарха Тихона.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) анонсировали строительство нового православного храма. Его построят из дерева. «Сначала построим бытовку для рабочих. Потом со временем будем огораживать территорию. Ну, и соответственно искать подрядчиков, которые будут курировать возведение нашего храма. Сейчас собираем денежные средства, так как к стройке нужно подготовится основательно», — сообщил изданию Tagilсity представитель местной епархии отец Иоанн. При выборе места под храм исходили из доступности для потенциальной паствы. Священнослужитель отметил, что сооружение построят из дерева, а затем нарекут именем бывшего патриарха Тихона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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