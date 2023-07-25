Ученые обнаружили необычное свойство клубники

San Diego State University: употребление клубники улучшает когнитивные функции мозга

25 июля 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

35 людей на протяжении восьми недель ели клубнику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если человек в пожилом возрасте будет есть клубнику каждый день, то у его головного мозга улучшаться когнитивные функции, а артериальное давление — снизится. Такой вывод сделал ведущий автор исследования Ширин Хушманд из Государственного университета Сан-Диего (San Diego State University). «Это исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Ширин Хушманд, его слова приводит «Ридус». Он также воодушевился тем, что простое добавление клубники в рацион может существенным образом повлиять на организм пожилых людей. В исследовании приняли участие 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Они ели клубнику каждый день на протяжении восемь недель. Итоги исследования: у участников на 5,2% увеличилась скорость когнитивной обработки и на 3,6% снизилось систолическое артериальное давление. Клубника богата витамином C, фолиевой кислотой, калием, клетчаткой, фитостеролами и полифенолами. Также в этой ягоде содержаться многие биологически активные соединения.

Если человек в пожилом возрасте будет есть клубнику каждый день, то у его головного мозга улучшаться когнитивные функции, а артериальное давление — снизится. Такой вывод сделал ведущий автор исследования Ширин Хушманд из Государственного университета Сан-Диего (San Diego State University). «Это исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Ширин Хушманд, его слова приводит «Ридус». Он также воодушевился тем, что простое добавление клубники в рацион может существенным образом повлиять на организм пожилых людей. В исследовании приняли участие 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Они ели клубнику каждый день на протяжении восемь недель. Итоги исследования: у участников на 5,2% увеличилась скорость когнитивной обработки и на 3,6% снизилось систолическое артериальное давление. Клубника богата витамином C, фолиевой кислотой, калием, клетчаткой, фитостеролами и полифенолами. Также в этой ягоде содержаться многие биологически активные соединения.