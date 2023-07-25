Ученые обнаружили необычное свойство клубники

San Diego State University: употребление клубники улучшает когнитивные функции мозга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, ягоды, виктория, клубника
35 людей на протяжении восьми недель ели клубнику Фото:

Если человек в пожилом возрасте будет есть клубнику каждый день, то у его головного мозга улучшаться когнитивные функции, а артериальное давление — снизится. Такой вывод сделал ведущий автор исследования Ширин Хушманд из Государственного университета Сан-Диего (San Diego State University).

«Это исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Ширин Хушманд, его слова приводит «Ридус». Он также воодушевился тем, что простое добавление клубники в рацион может существенным образом повлиять на организм пожилых людей.

В исследовании приняли участие 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Они ели клубнику каждый день на протяжении восемь недель. Итоги исследования: у участников на 5,2% увеличилась скорость когнитивной обработки и на 3,6% снизилось систолическое артериальное давление.

Клубника богата витамином C, фолиевой кислотой, калием, клетчаткой, фитостеролами и полифенолами. Также в этой ягоде содержаться многие биологически активные соединения.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если человек в пожилом возрасте будет есть клубнику каждый день, то у его головного мозга улучшаться когнитивные функции, а артериальное давление — снизится. Такой вывод сделал ведущий автор исследования Ширин Хушманд из Государственного университета Сан-Диего (San Diego State University). «Это исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Ширин Хушманд, его слова приводит «Ридус». Он также воодушевился тем, что простое добавление клубники в рацион может существенным образом повлиять на организм пожилых людей. В исследовании приняли участие 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Они ели клубнику каждый день на протяжении восемь недель. Итоги исследования: у участников на 5,2% увеличилась скорость когнитивной обработки и на 3,6% снизилось систолическое артериальное давление. Клубника богата витамином C, фолиевой кислотой, калием, клетчаткой, фитостеролами и полифенолами. Также в этой ягоде содержаться многие биологически активные соединения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...