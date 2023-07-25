В Тюмени из ТРЦ «Матрешка» эвакуировали посетителей

К зданию уже приехали пожарные машины Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменском торгово-развлекательном центре «Матрешка» объявили эвакуацию. Об этом URA.RU сообщил очевидец. По его словам, возле здания уже находятся пожарные машины.

«Эвакуировали всех. Уже как полчаса вроде стоим, приехали пожарные машины к служебному входу. Говорят, что на втором этаже что-то стряслось», — рассказала одна из сотрудниц магазина в ТРЦ.

В администрации «Матрешки» корреспонденту URA.RU заявили, что в здании пропал свет. Причину инцидента пока устанавливают сотрудники МЧС.

URA.RU направило запрос в МЧС по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.