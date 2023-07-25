В Тюмени из ТРЦ «Матрешка» эвакуировали посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пожарных. Тюмень, мчс, огонь
К зданию уже приехали пожарные машины Фото:

В тюменском торгово-развлекательном центре «Матрешка» объявили эвакуацию. Об этом URA.RU сообщил очевидец. По его словам, возле здания уже находятся пожарные машины.

«Эвакуировали всех. Уже как полчаса вроде стоим, приехали пожарные машины к служебному входу. Говорят, что на втором этаже что-то стряслось», — рассказала одна из сотрудниц магазина в ТРЦ.

В администрации «Матрешки» корреспонденту URA.RU заявили, что в здании пропал свет. Причину инцидента пока устанавливают сотрудники МЧС.

URA.RU направило запрос в МЧС по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В тюменском торгово-развлекательном центре «Матрешка» объявили эвакуацию. Об этом URA.RU сообщил очевидец. По его словам, возле здания уже находятся пожарные машины. «Эвакуировали всех. Уже как полчаса вроде стоим, приехали пожарные машины к служебному входу. Говорят, что на втором этаже что-то стряслось», — рассказала одна из сотрудниц магазина в ТРЦ. В администрации «Матрешки» корреспонденту URA.RU заявили, что в здании пропал свет. Причину инцидента пока устанавливают сотрудники МЧС. URA.RU направило запрос в МЧС по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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