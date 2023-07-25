Кадыров показал добровольцев, отправляющихся на фронт. Видео

25 июля 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Добровольцы из Чечни отправились в зону спецоперации Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Борт с российскими военными вылетел в зону спецоперации, в нем находятся не только жители Чечни, но и добровольцы из разных из других регионов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что в зону СВО отправились не только жители Чечни, но и добровольцы из разных регионов. Он отметил, что настрой у военных боевой. Они готовы идти на фронт. Перед отправкой самолета к солдатам обратились председатель парламента ЧР Магомед Даудов, вице-премьер правительства ЧР Абузайд Висмурадов, врио министра внутренних дел по Чеченской республике Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. Они отметили, что защита Родины — святой долг. По их словам, для добровольцев, которые отправляются в зону спецоперации, выпала священная миссия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Цели спецоперации были и остаются: денацификация, демилитаризация Украины, защита жителей Донбасса и препятствование расширению НАТО на восток. Российских военных поддержали многие деятели культуры, передает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Борт с российскими военными вылетел в зону спецоперации, в нем находятся не только жители Чечни, но и добровольцы из разных из других регионов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что в зону СВО отправились не только жители Чечни, но и добровольцы из разных регионов. Он отметил, что настрой у военных боевой. Они готовы идти на фронт. Перед отправкой самолета к солдатам обратились председатель парламента ЧР Магомед Даудов, вице-премьер правительства ЧР Абузайд Висмурадов, врио министра внутренних дел по Чеченской республике Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. Они отметили, что защита Родины — святой долг. По их словам, для добровольцев, которые отправляются в зону спецоперации, выпала священная миссия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Цели спецоперации были и остаются: денацификация, демилитаризация Украины, защита жителей Донбасса и препятствование расширению НАТО на восток. Российских военных поддержали многие деятели культуры, передает «Дни.ру».