Кадыров показал добровольцев, отправляющихся на фронт. Видео

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Добровольцы из Чечни отправились в зону спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Борт с российскими военными вылетел в зону спецоперации, в нем находятся не только жители Чечни, но и добровольцы из разных из других регионов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что в зону СВО отправились не только жители Чечни, но и добровольцы из разных регионов.

Он отметил, что настрой у военных боевой. Они готовы идти на фронт. Перед отправкой самолета к солдатам обратились председатель парламента ЧР Магомед Даудов, вице-премьер правительства ЧР Абузайд Висмурадов, врио министра внутренних дел по Чеченской республике Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. Они отметили, что защита Родины — святой долг. По их словам, для добровольцев, которые отправляются в зону спецоперации, выпала священная миссия.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Цели спецоперации были и остаются: денацификация, демилитаризация Украины, защита жителей Донбасса и препятствование расширению НАТО на восток. Российских военных поддержали многие деятели культуры, передает «Дни.ру».

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Борт с российскими военными вылетел в зону спецоперации, в нем находятся не только жители Чечни, но и добровольцы из разных из других регионов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что в зону СВО отправились не только жители Чечни, но и добровольцы из разных регионов. Он отметил, что настрой у военных боевой. Они готовы идти на фронт. Перед отправкой самолета к солдатам обратились председатель парламента ЧР Магомед Даудов, вице-премьер правительства ЧР Абузайд Висмурадов, врио министра внутренних дел по Чеченской республике Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. Они отметили, что защита Родины — святой долг. По их словам, для добровольцев, которые отправляются в зону спецоперации, выпала священная миссия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Цели спецоперации были и остаются: денацификация, демилитаризация Украины, защита жителей Донбасса и препятствование расширению НАТО на восток. Российских военных поддержали многие деятели культуры, передает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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