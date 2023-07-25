Водители сообщили о крупной аварии с грузовиками на трассе в Пермском крае. Видео

25 июля 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Автоавария с участием большегрузов произошла 25 июля Фото: Московец Илья © URA.RU Крупное ДТП с участием грузовиков произошло в районе рамки весового контроля на трассе Пермь — Березники 25 июля. Об этом сообщили очевидцы. «Опять авария на рамке весового и габаритного контроля. На автодороге Пермь — Березники крупное ДТП», — пишет анонимный пользователь telegram-канала «Слуховой анализатор». Водитель предположил, что одна из фур ехала через датчики со скоростью 5 км/ч, а следовавший за ней автомобиль придерживался разрешенной скорости для данного участка, что и стало причиной происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос с полицию региона, чтобы получить комментарий. Материал будет дополнен после получения ответа. Ранее сообщалось о крупной автоаварии на Западном обходе. Тогда грузовая «Газель» врезалась в КамАЗ. Из-за этого в дальнейшем пришлось изменить движение автобусов.

Крупное ДТП с участием грузовиков произошло в районе рамки весового контроля на трассе Пермь — Березники 25 июля. Об этом сообщили очевидцы. «Опять авария на рамке весового и габаритного контроля. На автодороге Пермь — Березники крупное ДТП», — пишет анонимный пользователь telegram-канала «Слуховой анализатор». Водитель предположил, что одна из фур ехала через датчики со скоростью 5 км/ч, а следовавший за ней автомобиль придерживался разрешенной скорости для данного участка, что и стало причиной происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос с полицию региона, чтобы получить комментарий. Материал будет дополнен после получения ответа. Ранее сообщалось о крупной автоаварии на Западном обходе. Тогда грузовая «Газель» врезалась в КамАЗ. Из-за этого в дальнейшем пришлось изменить движение автобусов.