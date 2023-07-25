Водители сообщили о крупной аварии с грузовиками на трассе в Пермском крае. Видео

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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, фура, грузовик, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
Автоавария с участием большегрузов произошла 25 июля Фото:

Крупное ДТП с участием грузовиков произошло в районе рамки весового контроля на трассе Пермь — Березники 25 июля. Об этом сообщили очевидцы.

«Опять авария на рамке весового и габаритного контроля. На автодороге Пермь — Березники крупное ДТП», — пишет анонимный пользователь telegram-канала «Слуховой анализатор».

Водитель предположил, что одна из фур ехала через датчики со скоростью 5 км/ч, а следовавший за ней автомобиль придерживался разрешенной скорости для данного участка, что и стало причиной происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос с полицию региона, чтобы получить комментарий. Материал будет дополнен после получения ответа.

Ранее сообщалось о крупной автоаварии на Западном обходе. Тогда грузовая «Газель» врезалась в КамАЗ. Из-за этого в дальнейшем пришлось изменить движение автобусов.

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Крупное ДТП с участием грузовиков произошло в районе рамки весового контроля на трассе Пермь — Березники 25 июля. Об этом сообщили очевидцы. «Опять авария на рамке весового и габаритного контроля. На автодороге Пермь — Березники крупное ДТП», — пишет анонимный пользователь telegram-канала «Слуховой анализатор». Водитель предположил, что одна из фур ехала через датчики со скоростью 5 км/ч, а следовавший за ней автомобиль придерживался разрешенной скорости для данного участка, что и стало причиной происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос с полицию региона, чтобы получить комментарий. Материал будет дополнен после получения ответа. Ранее сообщалось о крупной автоаварии на Западном обходе. Тогда грузовая «Газель» врезалась в КамАЗ. Из-за этого в дальнейшем пришлось изменить движение автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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