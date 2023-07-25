Крупное ДТП с участием грузовиков произошло в районе рамки весового контроля на трассе Пермь — Березники 25 июля. Об этом сообщили очевидцы.
«Опять авария на рамке весового и габаритного контроля. На автодороге Пермь — Березники крупное ДТП», — пишет анонимный пользователь telegram-канала «Слуховой анализатор».
Водитель предположил, что одна из фур ехала через датчики со скоростью 5 км/ч, а следовавший за ней автомобиль придерживался разрешенной скорости для данного участка, что и стало причиной происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос с полицию региона, чтобы получить комментарий. Материал будет дополнен после получения ответа.
Ранее сообщалось о крупной автоаварии на Западном обходе. Тогда грузовая «Газель» врезалась в КамАЗ. Из-за этого в дальнейшем пришлось изменить движение автобусов.
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