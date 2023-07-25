25 июля 2023

Под Челябинском продают бизнес-сауну за 15 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, сауна, душевая
Выставленная на продажу бизнес-сауна состоит из двух залов Фото:

В Еткульском районе Челябинской области на продажу выставили бизнес-сауну с двумя залами за 15 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«В поселке Новобатурино Еткульского района (Челябинская область) за 15 миллионов рублей продается бизнес-сауна площадью 575 квадратных метров. Она находится в отдельном здании и состоит из двух залов, в каждом из которых есть сауна и бассейн», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Само здание кирпичное с бетонными перекрытиями, огорожено забором из профнастила, подъезд по асфальтированной дороге. Продавец обещает торг реально заинтересованным в покупке, уточняется в объявлении.

Ранее в Челябинске был выставлен на продажу развлекательный комплекс за 300 миллионов рублей. В отдельно стоящем здании площадью 5 тысяч квадратных метров находится ночной клуб, боулинг, бильярд и ресторан.

Бизнес-сауна в Еткульском районе продается за 15 миллионов рублей
Бизнес-сауна в Еткульском районе продается за 15 миллионов рублей
В обоих залах сауны есть бассейны
В обоих залах сауны есть бассейны
Зал «Семейный» включает в себя хаммам
Зал «Семейный» включает в себя хаммам
Само здание бизнес-сауны кирпичное с бетонными перекрытиями
Само здание бизнес-сауны кирпичное с бетонными перекрытиями

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В Еткульском районе Челябинской области на продажу выставили бизнес-сауну с двумя залами за 15 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «В поселке Новобатурино Еткульского района (Челябинская область) за 15 миллионов рублей продается бизнес-сауна площадью 575 квадратных метров. Она находится в отдельном здании и состоит из двух залов, в каждом из которых есть сауна и бассейн», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Само здание кирпичное с бетонными перекрытиями, огорожено забором из профнастила, подъезд по асфальтированной дороге. Продавец обещает торг реально заинтересованным в покупке, уточняется в объявлении. Ранее в Челябинске был выставлен на продажу развлекательный комплекс за 300 миллионов рублей. В отдельно стоящем здании площадью 5 тысяч квадратных метров находится ночной клуб, боулинг, бильярд и ресторан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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