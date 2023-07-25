Выставленная на продажу бизнес-сауна состоит из двух залов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Еткульском районе Челябинской области на продажу выставили бизнес-сауну с двумя залами за 15 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«В поселке Новобатурино Еткульского района (Челябинская область) за 15 миллионов рублей продается бизнес-сауна площадью 575 квадратных метров. Она находится в отдельном здании и состоит из двух залов, в каждом из которых есть сауна и бассейн», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Само здание кирпичное с бетонными перекрытиями, огорожено забором из профнастила, подъезд по асфальтированной дороге. Продавец обещает торг реально заинтересованным в покупке, уточняется в объявлении.

Ранее в Челябинске был выставлен на продажу развлекательный комплекс за 300 миллионов рублей. В отдельно стоящем здании площадью 5 тысяч квадратных метров находится ночной клуб, боулинг, бильярд и ресторан.

Бизнес-сауна в Еткульском районе продается за 15 миллионов рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»

В обоих залах сауны есть бассейны Скрин с сайта объявлений «Авито»

Зал «Семейный» включает в себя хаммам Скрин с сайта объявлений «Авито»