23 июля 2023
22 июля 2023

В Челябинске продается развлекательный комплекс за 300 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объект находится на северо-западе Челябинска Фото:

В Челябинске выставлен на продажу развлекательный комплекс за 300 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«Отдельно стоящее здание — развлекательный комплекс (ночной клуб, боулинг, бильярд, ресторан), общая площадь — 5 тысяч квадратных метров. Собственная парковка на 30-40 машиномест, все коммуникации», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточняет, что здание оборудовано сигнализацией, системой вентиляции и кондиционирования. Возможна аренда объекта, который расположен возле парка культуры и отдыха Курчатовского района.

Ранее стало известно, что в Челябинске на 100 миллионов рублей подорожал крупный торгово-развлекательный комплекс «Фокус». Начальная цена лота сейчас составляет 2,49 млрд рублей.

Комплекс расположен у парка культуры и отдыха Курчатовского района
Комплекс расположен у парка культуры и отдыха Курчатовского района

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В Челябинске выставлен на продажу развлекательный комплекс за 300 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Отдельно стоящее здание — развлекательный комплекс (ночной клуб, боулинг, бильярд, ресторан), общая площадь — 5 тысяч квадратных метров. Собственная парковка на 30-40 машиномест, все коммуникации», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточняет, что здание оборудовано сигнализацией, системой вентиляции и кондиционирования. Возможна аренда объекта, который расположен возле парка культуры и отдыха Курчатовского района. Ранее стало известно, что в Челябинске на 100 миллионов рублей подорожал крупный торгово-развлекательный комплекс «Фокус». Начальная цена лота сейчас составляет 2,49 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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