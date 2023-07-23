В Челябинске продается развлекательный комплекс за 300 млн рублей

В Челябинске выставлен на продажу развлекательный комплекс за 300 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.
«Отдельно стоящее здание — развлекательный комплекс (ночной клуб, боулинг, бильярд, ресторан), общая площадь — 5 тысяч квадратных метров. Собственная парковка на 30-40 машиномест, все коммуникации», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления уточняет, что здание оборудовано сигнализацией, системой вентиляции и кондиционирования. Возможна аренда объекта, который расположен возле парка культуры и отдыха Курчатовского района.
Ранее стало известно, что в Челябинске на 100 миллионов рублей подорожал крупный торгово-развлекательный комплекс «Фокус». Начальная цена лота сейчас составляет 2,49 млрд рублей.
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