25 июля 2023

Пассажир Turkish Airlines совершил суицид прямо на борту самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково. Пермь, turkish airlines, взлет самолета, авиация, самолет, авиасообщение, международны, магистральный авиалайнер
Человеку пытались оказать первую помощь, однако безуспешно Фото:

Пассажир турецкой авиакомпании Turkish Airlines покончил жизнь самоубийством на борту рейса из Стамбула в Марракеш. Об этом рассказали в авиакомпании.

«Экипаж самолета рейса TK619 заподозрил неладное, когда зашедший в туалет вскоре после вылета пассажир долгое время не выходил оттуда. Дверь туалета взломали, пассажира вытащили, пытались оказать ему первую помощь, но это не помогло», — сообщили в пресс-службе Turkish Airlines.

Согласно официальному заявлению, самолет был вынужден сесть в столице Алжира. Медики констатировали смерть пассажира.

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Пассажир турецкой авиакомпании Turkish Airlines покончил жизнь самоубийством на борту рейса из Стамбула в Марракеш. Об этом рассказали в авиакомпании. «Экипаж самолета рейса TK619 заподозрил неладное, когда зашедший в туалет вскоре после вылета пассажир долгое время не выходил оттуда. Дверь туалета взломали, пассажира вытащили, пытались оказать ему первую помощь, но это не помогло», — сообщили в пресс-службе Turkish Airlines. Согласно официальному заявлению, самолет был вынужден сесть в столице Алжира. Медики констатировали смерть пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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