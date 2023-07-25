Пассажир Turkish Airlines совершил суицид прямо на борту самолета

Человеку пытались оказать первую помощь, однако безуспешно
Пассажир турецкой авиакомпании Turkish Airlines покончил жизнь самоубийством на борту рейса из Стамбула в Марракеш. Об этом рассказали в авиакомпании.
«Экипаж самолета рейса TK619 заподозрил неладное, когда зашедший в туалет вскоре после вылета пассажир долгое время не выходил оттуда. Дверь туалета взломали, пассажира вытащили, пытались оказать ему первую помощь, но это не помогло», — сообщили в пресс-службе Turkish Airlines.
Согласно официальному заявлению, самолет был вынужден сесть в столице Алжира. Медики констатировали смерть пассажира.
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