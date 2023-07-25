Пассажир Turkish Airlines совершил суицид прямо на борту самолета

26 июля 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Человеку пытались оказать первую помощь, однако безуспешно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пассажир турецкой авиакомпании Turkish Airlines покончил жизнь самоубийством на борту рейса из Стамбула в Марракеш. Об этом рассказали в авиакомпании. «Экипаж самолета рейса TK619 заподозрил неладное, когда зашедший в туалет вскоре после вылета пассажир долгое время не выходил оттуда. Дверь туалета взломали, пассажира вытащили, пытались оказать ему первую помощь, но это не помогло», — сообщили в пресс-службе Turkish Airlines. Согласно официальному заявлению, самолет был вынужден сесть в столице Алжира. Медики констатировали смерть пассажира.

Пассажир турецкой авиакомпании Turkish Airlines покончил жизнь самоубийством на борту рейса из Стамбула в Марракеш. Об этом рассказали в авиакомпании. «Экипаж самолета рейса TK619 заподозрил неладное, когда зашедший в туалет вскоре после вылета пассажир долгое время не выходил оттуда. Дверь туалета взломали, пассажира вытащили, пытались оказать ему первую помощь, но это не помогло», — сообщили в пресс-службе Turkish Airlines. Согласно официальному заявлению, самолет был вынужден сесть в столице Алжира. Медики констатировали смерть пассажира.