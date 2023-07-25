Зеленского расстроили результаты проверок военкомов на коррупцию 26 июля 2023 в 01:40 Размер текста - 17 + Зеленский считает результаты проверок военкоматов неутешительными Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского расстроили предварительные результаты проверок украинских военкоматов на коррупцию. Результаты «неутешительные», прокомментировал он. «Мне представили начальные итоги проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Результаты считаю неутешительными», — пишет Зеленский в своем telegram-канале. Несколько дней назад глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков рассказал про планируемую проверку руководителей военкомов на коррупцию. Проверке также подлежит имущество их близких родственников. Ранее в Одесской области был отмечен рост коррупции в военкоматах из-за смены руководителя центра комплектования и увеличения числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу. Об этом заявил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники. Президента Украины Владимира Зеленского расстроили предварительные результаты проверок украинских военкоматов на коррупцию. Результаты «неутешительные», прокомментировал он. «Мне представили начальные итоги проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Результаты считаю неутешительными», — пишет Зеленский в своем telegram-канале. Несколько дней назад глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков рассказал про планируемую проверку руководителей военкомов на коррупцию. Проверке также подлежит имущество их близких родственников. Ранее в Одесской области был отмечен рост коррупции в военкоматах из-за смены руководителя центра комплектования и увеличения числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу. Об этом заявил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям