25 июля 2023

Зеленского расстроили результаты проверок военкомов на коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский считает результаты проверок военкоматов неутешительными Фото:
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Президента Украины Владимира Зеленского расстроили предварительные результаты проверок украинских военкоматов на коррупцию. Результаты «неутешительные», прокомментировал он.

«Мне представили начальные итоги проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Результаты считаю неутешительными», — пишет Зеленский в своем telegram-канале.

Несколько дней назад глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков рассказал про планируемую проверку руководителей военкомов на коррупцию. Проверке также подлежит имущество их близких родственников.

Ранее в Одесской области был отмечен рост коррупции в военкоматах из-за смены руководителя центра комплектования и увеличения числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу. Об этом заявил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники.

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Президента Украины Владимира Зеленского расстроили предварительные результаты проверок украинских военкоматов на коррупцию. Результаты «неутешительные», прокомментировал он. «Мне представили начальные итоги проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Результаты считаю неутешительными», — пишет Зеленский в своем telegram-канале. Несколько дней назад глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков рассказал про планируемую проверку руководителей военкомов на коррупцию. Проверке также подлежит имущество их близких родственников. Ранее в Одесской области был отмечен рост коррупции в военкоматах из-за смены руководителя центра комплектования и увеличения числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу. Об этом заявил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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