24 июля 2023

РИАН: одесские военкомы увеличили размер взяток

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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Снизилось количество украинцев желающих походить военную службу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одесской области отмечен рост коррупции в военкоматах в связи со сменой нового руководителя центра комплектования и увеличением числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу. Об этом заявил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники.

«С назначением в начале июля нового руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавних пор называют военкоматы — прим. URA.RU) Одесской области Александра Охрименко, размер взяток вырос на две-три тысячи долларов», — передает слова собеседника РИА Новости.

Он отметил, что документы об освобождении от службы, выданные в текущем году, признаны недействительным. При этом в одесских военкоматах требуют от шести до десяти тысяч долларов с тех, кто отказывается служить.

Ранее на Украине анонсировали проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трех месяцев. Сообщалось, что проведут проверки имущества близких родственников руководителей, передает RT. Также известно, что экс-военкома Одесской области Евгения Борисова обвинили в коррупции. Позже стало известно, что он мог сбежать в другую страну, однако следствию удалось установить его местонахождение, пишет МК.

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В Одесской области отмечен рост коррупции в военкоматах в связи со сменой нового руководителя центра комплектования и увеличением числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу. Об этом заявил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники. «С назначением в начале июля нового руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавних пор называют военкоматы — прим. URA.RU) Одесской области Александра Охрименко, размер взяток вырос на две-три тысячи долларов», — передает слова собеседника РИА Новости. Он отметил, что документы об освобождении от службы, выданные в текущем году, признаны недействительным. При этом в одесских военкоматах требуют от шести до десяти тысяч долларов с тех, кто отказывается служить. Ранее на Украине анонсировали проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трех месяцев. Сообщалось, что проведут проверки имущества близких родственников руководителей, передает RT. Также известно, что экс-военкома Одесской области Евгения Борисова обвинили в коррупции. Позже стало известно, что он мог сбежать в другую страну, однако следствию удалось установить его местонахождение, пишет МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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