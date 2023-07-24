РИАН: одесские военкомы увеличили размер взяток

25 июля 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Снизилось количество украинцев желающих походить военную службу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской области отмечен рост коррупции в военкоматах в связи со сменой нового руководителя центра комплектования и увеличением числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу. Об этом заявил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники. «С назначением в начале июля нового руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавних пор называют военкоматы — прим. URA.RU) Одесской области Александра Охрименко, размер взяток вырос на две-три тысячи долларов», — передает слова собеседника РИА Новости. Он отметил, что документы об освобождении от службы, выданные в текущем году, признаны недействительным. При этом в одесских военкоматах требуют от шести до десяти тысяч долларов с тех, кто отказывается служить. Ранее на Украине анонсировали проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трех месяцев. Сообщалось, что проведут проверки имущества близких родственников руководителей, передает RT. Также известно, что экс-военкома Одесской области Евгения Борисова обвинили в коррупции. Позже стало известно, что он мог сбежать в другую страну, однако следствию удалось установить его местонахождение, пишет МК .

В Одесской области отмечен рост коррупции в военкоматах в связи со сменой нового руководителя центра комплектования и увеличением числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу. Об этом заявил представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники. «С назначением в начале июля нового руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавних пор называют военкоматы — прим. URA.RU) Одесской области Александра Охрименко, размер взяток вырос на две-три тысячи долларов», — передает слова собеседника РИА Новости. Он отметил, что документы об освобождении от службы, выданные в текущем году, признаны недействительным. При этом в одесских военкоматах требуют от шести до десяти тысяч долларов с тех, кто отказывается служить. Ранее на Украине анонсировали проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трех месяцев. Сообщалось, что проведут проверки имущества близких родственников руководителей, передает RT. Также известно, что экс-военкома Одесской области Евгения Борисова обвинили в коррупции. Позже стало известно, что он мог сбежать в другую страну, однако следствию удалось установить его местонахождение, пишет МК.