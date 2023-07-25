Defence24: Польша оказала ВСУ помощь на 3 миллиарда евро

26 июля 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

За 2023 год сумма для поддержки ВСУ увеличилась на 1 миллиард евро Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Варшава оказала Вооруженным силам Украины военную помощь на сумму 3 миллиарда евро. Об этом заявили в Минообороны Польши. «Стоимость польской военной помощи Украине достигла 3 миллиарда евро», — заявили в польском Минобороны, информацию передает портал Defence24. Подчеркивается, что за этот год сумма, которую Варшава выделяет для поддержки ВСУ, увеличилась на 1 миллиард евро. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Согласно словам президента Владимира Путина, одной из основных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.

Варшава оказала Вооруженным силам Украины военную помощь на сумму 3 миллиарда евро. Об этом заявили в Минообороны Польши. «Стоимость польской военной помощи Украине достигла 3 миллиарда евро», — заявили в польском Минобороны, информацию передает портал Defence24. Подчеркивается, что за этот год сумма, которую Варшава выделяет для поддержки ВСУ, увеличилась на 1 миллиард евро. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Согласно словам президента Владимира Путина, одной из основных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.