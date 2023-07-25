Defence24: Польша оказала ВСУ помощь на 3 миллиарда евро

За 2023 год сумма для поддержки ВСУ увеличилась на 1 миллиард евро
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Варшава оказала Вооруженным силам Украины военную помощь на сумму 3 миллиарда евро. Об этом заявили в Минообороны Польши.
«Стоимость польской военной помощи Украине достигла 3 миллиарда евро», — заявили в польском Минобороны, информацию
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Согласно словам президента Владимира Путина, одной из основных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.
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