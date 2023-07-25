25 июля 2023

Defence24: Польша оказала ВСУ помощь на 3 миллиарда евро

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
За 2023 год сумма для поддержки ВСУ увеличилась на 1 миллиард евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Варшава оказала Вооруженным силам Украины военную помощь на сумму 3 миллиарда евро. Об этом заявили в Минообороны Польши.

«Стоимость польской военной помощи Украине достигла 3 миллиарда евро», — заявили в польском Минобороны, информацию передает портал Defence24. Подчеркивается, что за этот год сумма, которую Варшава выделяет для поддержки ВСУ, увеличилась на 1 миллиард евро.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Согласно словам президента Владимира Путина, одной из основных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.

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Варшава оказала Вооруженным силам Украины военную помощь на сумму 3 миллиарда евро. Об этом заявили в Минообороны Польши. «Стоимость польской военной помощи Украине достигла 3 миллиарда евро», — заявили в польском Минобороны, информацию передает портал Defence24. Подчеркивается, что за этот год сумма, которую Варшава выделяет для поддержки ВСУ, увеличилась на 1 миллиард евро. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Согласно словам президента Владимира Путина, одной из основных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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