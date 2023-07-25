Под Екатеринбургом в жутком ДТП погиб человек. Фото, видео

Вылетевшего из машины пассажира задавило насмерть на Полевском тракте

26 июля 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Инспекторы ДПС выясняют подробности ДТП (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 15-м километре Полевского тракта (Свердловская область) вечером 25 июля в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир вылетел из автомобиля «Шкода» на проезжую часть, после чего на него наехал двигающийся по трассе «Ваз». Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «В 23:20 водитель „Шкода Октавия“, двигаясь в сторону ЕКАД допустил наезд на препятствие, в результате этого пассажир с переднего сиденья выпал на проезжую часть. Двигающаяся следом автомашина „Ваз“ допустила наезд на лежащего пассажира, в результате чего тот погиб», — сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Водитель «Шкоды Октавия» с различными травмами был доставлен в 24 ГКБ. Инспекторы выясняют подробности происшествия.

На 15-м километре Полевского тракта (Свердловская область) вечером 25 июля в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир вылетел из автомобиля «Шкода» на проезжую часть, после чего на него наехал двигающийся по трассе «Ваз». Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «В 23:20 водитель „Шкода Октавия“, двигаясь в сторону ЕКАД допустил наезд на препятствие, в результате этого пассажир с переднего сиденья выпал на проезжую часть. Двигающаяся следом автомашина „Ваз“ допустила наезд на лежащего пассажира, в результате чего тот погиб», — сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Водитель «Шкоды Октавия» с различными травмами был доставлен в 24 ГКБ. Инспекторы выясняют подробности происшествия.