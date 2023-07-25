25 июля 2023

Под Екатеринбургом в жутком ДТП погиб человек. Фото, видео

Вылетевшего из машины пассажира задавило насмерть на Полевском тракте
© Служба новостей «URA.RU»
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, машина скорой помощи, скорая помошь
Инспекторы ДПС выясняют подробности ДТП (фото из архива) Фото:

На 15-м километре Полевского тракта (Свердловская область) вечером 25 июля в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир вылетел из автомобиля «Шкода» на проезжую часть, после чего на него наехал двигающийся по трассе «Ваз». Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«В 23:20 водитель „Шкода Октавия“, двигаясь в сторону ЕКАД допустил наезд на препятствие, в результате этого пассажир с переднего сиденья выпал на проезжую часть. Двигающаяся следом автомашина „Ваз“ допустила наезд на лежащего пассажира, в результате чего тот погиб», — сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Водитель «Шкоды Октавия» с различными травмами был доставлен в 24 ГКБ. Инспекторы выясняют подробности происшествия.

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На 15-м километре Полевского тракта (Свердловская область) вечером 25 июля в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир вылетел из автомобиля «Шкода» на проезжую часть, после чего на него наехал двигающийся по трассе «Ваз». Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «В 23:20 водитель „Шкода Октавия“, двигаясь в сторону ЕКАД допустил наезд на препятствие, в результате этого пассажир с переднего сиденья выпал на проезжую часть. Двигающаяся следом автомашина „Ваз“ допустила наезд на лежащего пассажира, в результате чего тот погиб», — сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Водитель «Шкоды Октавия» с различными травмами был доставлен в 24 ГКБ. Инспекторы выясняют подробности происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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