На 15-м километре Полевского тракта (Свердловская область) вечером 25 июля в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир вылетел из автомобиля «Шкода» на проезжую часть, после чего на него наехал двигающийся по трассе «Ваз». Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«В 23:20 водитель „Шкода Октавия“, двигаясь в сторону ЕКАД допустил наезд на препятствие, в результате этого пассажир с переднего сиденья выпал на проезжую часть. Двигающаяся следом автомашина „Ваз“ допустила наезд на лежащего пассажира, в результате чего тот погиб», — сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.
Водитель «Шкоды Октавия» с различными травмами был доставлен в 24 ГКБ. Инспекторы выясняют подробности происшествия.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.