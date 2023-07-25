Кардиолог назвал несколько способов отсрочить гипертонию

Кардиолог Романенко: отсрочить гипертонию помогает отказ от курения, ходьба и снижение веса

26 июля 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

Если убрать факторы риска, то можно отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет поможет отказ от курения, алкоголя и снижение веса. Об этом заявила кардиолог Татьяна Романенко. «Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», — отметила Романенко в интервью радио Sputnik. За давлением необходимо следить еще до появления проблем. К факторами риска врач отнесла избыточный вес, малоподвижный образ жизни, излишнее употребление соли и алкоголя, а также стресс, курение. Важным моментом считается и наследственность. Также к врачу стоит обратиться если впервые зафиксировали повышение давления выше 130 на 80. В этом случае чаще всего без медикаментов уже не обойтись. Ранее главный специалист Минздрава рассказал, при каких заболеваниях опасно летать на самолете. Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков к факторам риска отнес заболеваниях сердца и сосудов.

Отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет поможет отказ от курения, алкоголя и снижение веса. Об этом заявила кардиолог Татьяна Романенко. «Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», — отметила Романенко в интервью радио Sputnik. За давлением необходимо следить еще до появления проблем. К факторами риска врач отнесла избыточный вес, малоподвижный образ жизни, излишнее употребление соли и алкоголя, а также стресс, курение. Важным моментом считается и наследственность. Также к врачу стоит обратиться если впервые зафиксировали повышение давления выше 130 на 80. В этом случае чаще всего без медикаментов уже не обойтись. Ранее главный специалист Минздрава рассказал, при каких заболеваниях опасно летать на самолете. Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков к факторам риска отнес заболеваниях сердца и сосудов.