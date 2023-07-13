Главный специалист Минздрава рассказал, при каких заболеваниях опасно летать на самолете

Врач Горенков: летать на самолете опасно при заболеваниях сердца, сосудов и органов слуха

14 июля 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Специалист рассказал, в каком случае перелет может быть опасен для здоровья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полеты на самолете опасны при заболеваниях сердца, сосудов и органов слуха. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. «Авиаперелеты не рекомендуются людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все-таки полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса», — пояснил Роман Горенков в интервью радио Sputnik. В группе риска находятся также люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Длительные перелеты могут нарушить венозный отток и спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей. В редких случаях — отрыв тромба. Полеты могут быть опасны для людей с патологиями органов слуха. А сухой воздух в самолете неблагоприятен для пациентов с бронхиальной астмой. Авиаперелет также может негативно сказаться на человеке с психическими заболеваниями, вывести его из равновесия, отметил Горенков. И рекомендовал лицам старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, перед полетом на самолете рекомендуется проконсультироваться с врачом. Ранее акушер-гинеколог Ольга Уланкина напомнила об опасности авиаперелетов во время беременности. По ее словам, беременность — не противопоказание для путешествий на самолете, но только если она протекает без патологий и ее срок не выше 36 недель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полеты на самолете опасны при заболеваниях сердца, сосудов и органов слуха. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. «Авиаперелеты не рекомендуются людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все-таки полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса», — пояснил Роман Горенков в интервью радио Sputnik. В группе риска находятся также люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Длительные перелеты могут нарушить венозный отток и спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей. В редких случаях — отрыв тромба. Полеты могут быть опасны для людей с патологиями органов слуха. А сухой воздух в самолете неблагоприятен для пациентов с бронхиальной астмой. Авиаперелет также может негативно сказаться на человеке с психическими заболеваниями, вывести его из равновесия, отметил Горенков. И рекомендовал лицам старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, перед полетом на самолете рекомендуется проконсультироваться с врачом. Ранее акушер-гинеколог Ольга Уланкина напомнила об опасности авиаперелетов во время беременности. По ее словам, беременность — не противопоказание для путешествий на самолете, но только если она протекает без патологий и ее срок не выше 36 недель.