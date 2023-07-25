В четырех районах Челябинска помутнеет вода в кранах

Вода в кранах челябинцев может изменить цвет в конце июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четырех районах Челябинска водопроводная вода изменить цвет. Как сообщил на брифинге 26 июля вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, это связано со строительством станции фиолетового обеззараживания воды, передает корреспондент URA.RU.

«Изменение скорости потока воды в кранах жителей четырех районов города может увеличить ее цветность. Просим горожан отнестись с пониманием. Это связано со строительством станции фиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водоснабжения в рамках нацпроекта „Чистая вода“, которое завершится в 2023 году», — отметил Астахов.

Неудобства жители Центрального, Ленинского, Тракторозаводского, Советского районов могут испытать в период с 28 по 31 июля. Процесс связан с технологическими особенностями работ. Для установки задвижек и фиолетовых ламп специалисты проведут поэтапное переключение магистральных водоводов. Поскольку у одних потребителей воду отключат, у других она увеличит скорость потока. Это будет срывать налет на трубах и нести его в краны. Пить такую воду не рекомендуют, но пользоваться ею в быту безопасно.

Станция обеззараживания воды позволит увеличить барьерные свойства микробиологии. Появится возможность уменьшить количество хлора в водопроводной воде, улучшатся органолептические свойства. С введением станции в строй коммунальщики смогут уничтожать бактерии, которые нечувствительны к воздействию хлора.

Еще одного масштабное отключение произойдет в августе. Работы находятся на завершающей стадии. В рамках обновления более чистая вода появится также в кранах жителей Коркино, Копейска и Еманжелинска. Стоимость строительства превысила миллиард рублей.