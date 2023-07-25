Участок трассы М-5 в Челябинской области закроют для машин на три часа. Фото

26 июля 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Еженедельно дорожники убирают до 10 тысяч кубометров размельченной взрывами породы Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Участок федеральной трассы М-5 в Ашинском районе (Челябинская область) 27 июля закроют для транспорта для работ по реконструкции дороги. Об этом 26 июля сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 27 июля с 10:00 до 13:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объезд по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства. Максимальный общий вес заряда взрывчатки составляет 20 тонн, радиус опасной зоны — 400 метров. На расчистку площадки уходит в среднем около трех часов, на которые трасса «замирает». Работы проводятся для расширения трассы до четырех полос. Одновременно дорожники избавляются от крутых спусков и подъемов, «срезая» перепады высот, строя в низинах эстакады высотой до 40 метров и возводя развязки. Всего к дорожным работам на участке привлечено более 730 человек, сосредоточено 212 единиц дорожной техники и транспорта. Ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг, вплоть до 1 октября. Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Высота строящихся эстакад достигает 40 метров Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал»

Участок федеральной трассы М-5 в Ашинском районе (Челябинская область) 27 июля закроют для транспорта для работ по реконструкции дороги. Об этом 26 июля сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 27 июля с 10:00 до 13:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объезд по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства. Максимальный общий вес заряда взрывчатки составляет 20 тонн, радиус опасной зоны — 400 метров. На расчистку площадки уходит в среднем около трех часов, на которые трасса «замирает». Работы проводятся для расширения трассы до четырех полос. Одновременно дорожники избавляются от крутых спусков и подъемов, «срезая» перепады высот, строя в низинах эстакады высотой до 40 метров и возводя развязки. Всего к дорожным работам на участке привлечено более 730 человек, сосредоточено 212 единиц дорожной техники и транспорта. Ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг, вплоть до 1 октября.