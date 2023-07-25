В структуре бизнеса Сергея Студенникова вновь произошли изменения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь основателя сети «Красное и Белое» Сергея Студенникова Мария стала директором АО «Аврора», которому принадлежат 49% акций ООО «Меркурий Ритейл Холдинг», следует из данных СБИС. Последняя компания с уставным капиталом в 73,5 млрд рублей была зарегистрирована Студенниковым и его компаньонами в Москве 29 декабря 2022 года.

АО «Аврора» было зарегистрировано в Челябинске 28 июня 2023 года, в этот же день его руководителем стала Мария Студенникова. В состав учредителей «Меркурий Ритейл Холдинг» фирма вошла с 25 июля 2023 года. Контролируемым ей 49% акций холдинга соответствует 36 млрд рублей в его уставном капитале.

Согласно сервису СБИС, «Меркурий Ритейл Холдинг» является владельцем 100% долей таких фирм как «Альбион-2002», «Альфа-М», «Оазис», «Абсолют» и других, всего 21 компания. Во всех компаниях «Меркурий Ритейл Холдинг» владеет долей в 100% актива. Ранее доли принадлежали основателю сети «Красное&Белое» Сергею Студенникову, его супруге Елене Соболевой, а также деловым партнерам, появившимся после слияния «К&Б» с сетями «Бристоль» и «Дикси».

В холдинг вошли активы компании «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», действующей на Кипре. 44% «Меркурий Ритейл Холдинг» принадлежала Студенникову, 4% — его супруге Елене Соболевой, 37% и 8% долей имеют бенефициары сети «Дикси» Игорь Кесаев и Сергей Кациев. 3% холдинга принадлежит Владимиру Туганову, 2% — Игорю Дзуцеву, по 1% — Юрию Халтурину и Александру Кобзеву.

Сеть «К&Б» специализируется на продаже спиртных напитков и продовольственных товаров, Первая торговая точка была открыта в Копейске Челябинской области. Сейчас сеть насчитывает более 13 тысяч магазинов.

Скрин: сайт СБИС