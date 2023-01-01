Владельцы «Красное&Белое» открыли в Москве новый холдинг, вложив в него 73,5 млрд рублей. Скрин

02 января 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Основная деятельность нового холдинга связана с ценными бумагами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группа бизнесменов, владельцев алкосети магазинов «Красное&Белое», открыли в Москве новый холдинг, «Меркурий Ритейл Холдинг», с уставным капиталом в 73,5 млрд рублей. Компания зарегистрирована в Пресненском округе столицы. Согласно данным сервиса СБИС, 45% долей ООО «Меркурий Ритейл Холдинг» принадлежит основателю «Красное&Белое», челябинцу Сергею Студенникову, 4% — его супруге Елене Соболевой. 37% и 8% долей, соответственно, получили бенефициары сети «Дикси» Игорь Кесаев и Сергей Кациев. 3% холдинга принадлежит Владимиру Туганову, 2% — Игорю Дзуцеву, по 1% — Юрию Халтурину и Александру Кобзеву. Ранее вся эта группа бизнесменов была совладельцами компании «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», зарегистрированной на Кипре. Эта же компания была учредителем 39 фирм сети магазинов «К&Б» в России. Перевод фирм «К&Б» в кипрский офшор произошел в 2019 году после слияния компании с сетями «Бристоль» и «Дикси». К концу 2022 года все фирмы были выведены из офшора и вернули в Россию. Основные виды деятельности ООО «Меркурий Ритейл Холдинг» — деятельность холдинговых компаний, вложения в ценные бумаги, деятельность рекламных агентств, исследования конъюнктуры рынка. Возглавил холдинг Александр Герасимов, который уже руководит рядом фирм, связанных с Кесаевым и Студенниковым. Уставной капитал нового холдинга составил 73,5 млрд рублей Скрин: сервис СБИС Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа бизнесменов, владельцев алкосети магазинов «Красное&Белое», открыли в Москве новый холдинг, «Меркурий Ритейл Холдинг», с уставным капиталом в 73,5 млрд рублей. Компания зарегистрирована в Пресненском округе столицы. Согласно данным сервиса СБИС, 45% долей ООО «Меркурий Ритейл Холдинг» принадлежит основателю «Красное&Белое», челябинцу Сергею Студенникову, 4% — его супруге Елене Соболевой. 37% и 8% долей, соответственно, получили бенефициары сети «Дикси» Игорь Кесаев и Сергей Кациев. 3% холдинга принадлежит Владимиру Туганову, 2% — Игорю Дзуцеву, по 1% — Юрию Халтурину и Александру Кобзеву. Ранее вся эта группа бизнесменов была совладельцами компании «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», зарегистрированной на Кипре. Эта же компания была учредителем 39 фирм сети магазинов «К&Б» в России. Перевод фирм «К&Б» в кипрский офшор произошел в 2019 году после слияния компании с сетями «Бристоль» и «Дикси». К концу 2022 года все фирмы были выведены из офшора и вернули в Россию. Основные виды деятельности ООО «Меркурий Ритейл Холдинг» — деятельность холдинговых компаний, вложения в ценные бумаги, деятельность рекламных агентств, исследования конъюнктуры рынка. Возглавил холдинг Александр Герасимов, который уже руководит рядом фирм, связанных с Кесаевым и Студенниковым.