25 июля 2023

Тюменский турагент рассказала, как пожары в Турции повлияли на туристов

Турагент Завьялова: тюменцы не отказываются от отдыха, несмотря на пожары в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь, пал травы
Власти ввели точечные запреты на экскурсии в потенциально опасных зонах Фото:

Спрос на отдых в Турции среди тюменских туристов продолжает оставаться высоким, несмотря на пожары в Анталье и Кемере. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. Но, по ее словам, на опасных территориях все же действует ряд ограничений для туристов.

«Туристы ведут себя спокойно. Те, кто вылетает, планируют вылетать. Как таковой паники на самом деле нет и отельеры не вывозят гостей. Видны зарева, но дыма, задымленности пока не наблюдается. Цены не падают в связи с пожарами и туристы как вылетали, так и вылетают. На ближайшее время спрос прекрасный, на будущее берут, но в меньшем количестве», — рассказала Светлана Завьялова.

Как утверждает собеседница агентства, турецкие власти не ввели серьезных ограничений и туристам не запрещено покидать территорию отелей. Однако в некоторых районах Кемера и Анталье стали запрещать экскурсии в потенциально опасных зонах.

В курортных городах Турции вспыхнули лесные пожары. Очаги были зафиксированы в Мармарисе и в уезде Каш провинции Анталье.

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Спрос на отдых в Турции среди тюменских туристов продолжает оставаться высоким, несмотря на пожары в Анталье и Кемере. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. Но, по ее словам, на опасных территориях все же действует ряд ограничений для туристов. «Туристы ведут себя спокойно. Те, кто вылетает, планируют вылетать. Как таковой паники на самом деле нет и отельеры не вывозят гостей. Видны зарева, но дыма, задымленности пока не наблюдается. Цены не падают в связи с пожарами и туристы как вылетали, так и вылетают. На ближайшее время спрос прекрасный, на будущее берут, но в меньшем количестве», — рассказала Светлана Завьялова. Как утверждает собеседница агентства, турецкие власти не ввели серьезных ограничений и туристам не запрещено покидать территорию отелей. Однако в некоторых районах Кемера и Анталье стали запрещать экскурсии в потенциально опасных зонах. В курортных городах Турции вспыхнули лесные пожары. Очаги были зафиксированы в Мармарисе и в уезде Каш провинции Анталье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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