Кто имеет отсрочку от призыва в армию

Отсрочку от армии можно получить по состоянию здоровья, если болезнь была выявлена впервые

26 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

В армию не возьмут с инфекционными заболеваниями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума России 25 июля приняла поправку, согласно которой с 1 января 2024 года призывной возраст будет установлен с 18 до 30 лет. URA.RU приводит критерии, по которым призывник может получить отсрочку от армии. Новость по теме Как изменятся правила призыва в России. Инфографика Отсрочка по состоянию здоровья Отсрочка предоставляется на срок до одного года. На нее могут претендовать граждане, получившие категорию «Г» по результатам медобследований в военкомате. К заболеваниям, с которыми не возьмут на службу, относятся болезни острого характера. Например, инфекции. Также призывник может получить отсрочку, если болезнь была выявлена впервые. Это необходимо, чтобы отследить развитие заболевания. К таким недугам относятся кожные заболевания, новообразования, психические расстройства и другие. Важно помнить, что для каждого гражданина проводится индивидуальный медосмотр, который определит, является ли то или иное отклонение причиной для получения отсрочки. Также военкомат может направить на дополнительное обследование, которое призывник проходит вне военного учреждения. Отсрочка по семейным обстоятельствам Отсрочка положена призывникам, которые являются опекунами несовершеннолетнего родного брата или сестры (а также других близких родственников) при отсутствии лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

Если гражданин имеет ребенка и воспитывает его без матери.

Наличие двух и более детей, либо ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

Если человек имеет ребенка и жену, срок беременности которой составляет менее 22 недель

Для получения отсрочки по семейным обстоятельствам необходимо предоставить свое свидетельство о рождении, справку о составе семьи, заключение медико-социальной экспертизы в отношении лица, которому необходим уход; пенсионные удостоверения родственников. В случае опекунства необходимо предоставить свидетельство о рождении брата или сестры и документы, подтверждающие опекунство. Отцам одиночкам необходимо также принести свидетельство о расторжении брака, либо о смерти матери ребенка или решение суда о лишении ее родительских прав. Ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до трех лет нужно предоставить документы, подтверждающие инвалидность. Остальной перечень, по которому можно получить отсрочку



Отсрочка от военной службы полагается:

Молодым людям, достигшим совершеннолетия до окончания школы. Им полагается отсрочка до следующего призыва.

Учащимся на очном отделении в вузе. Заведение должно быть государственным. Отсрочку дадут лишь при получении первого высшего образования. Кроме того, отсрочка будет продлена при учебе в магистратуре или аспирантуре.

Гражданам, прошедшим альтернативную гражданскую службу.

Призывникам, прошедшим службу в другой стране. Это сработает лишь в том случае, если отсрочка предусмотрена международным договором.

Лицам, поступившим на службу в госорганы. Например, в национальную гвардию, таможенную службу, пожарную службу и другие.

Работникам силовых структур необходимо предоставить диплом о высшем профессиональном образовании в этом направлении, справку с места службы с печатью, а также выписку из приказа о присвоении специального звания. Школьникам, достигшим совершеннолетия, придет повестка лишь после окончания обучения. Учащимся в вузах необходимо предоставить справку в военкомат из учебного заведения.



Госдума 26 июля изменила правила призыва. Основным нововведением является повышение призывного возраста. Депутат ГД по обороне Андрей Картополов рассказывал, что расширение призывного возраста связано с демографией. Однако граждане, достигшие 27-летия в 2023 году, не будут призваны на военную службу в 2024 году. О повышении верхней границы призывного возраста задумывались еще в начале 2023 года, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума России 25 июля приняла поправку, согласно которой с 1 января 2024 года призывной возраст будет установлен с 18 до 30 лет. URA.RU приводит критерии, по которым призывник может получить отсрочку от армии. Отсрочка по состоянию здоровья Отсрочка предоставляется на срок до одного года. На нее могут претендовать граждане, получившие категорию «Г» по результатам медобследований в военкомате. К заболеваниям, с которыми не возьмут на службу, относятся болезни острого характера. Например, инфекции. Также призывник может получить отсрочку, если болезнь была выявлена впервые. Это необходимо, чтобы отследить развитие заболевания. К таким недугам относятся кожные заболевания, новообразования, психические расстройства и другие. Важно помнить, что для каждого гражданина проводится индивидуальный медосмотр, который определит, является ли то или иное отклонение причиной для получения отсрочки. Также военкомат может направить на дополнительное обследование, которое призывник проходит вне военного учреждения. Отсрочка по семейным обстоятельствам Для получения отсрочки по семейным обстоятельствам необходимо предоставить свое свидетельство о рождении, справку о составе семьи, заключение медико-социальной экспертизы в отношении лица, которому необходим уход; пенсионные удостоверения родственников. В случае опекунства необходимо предоставить свидетельство о рождении брата или сестры и документы, подтверждающие опекунство. Отцам одиночкам необходимо также принести свидетельство о расторжении брака, либо о смерти матери ребенка или решение суда о лишении ее родительских прав. Ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до трех лет нужно предоставить документы, подтверждающие инвалидность. Остальной перечень, по которому можно получить отсрочку Отсрочка от военной службы полагается: Работникам силовых структур необходимо предоставить диплом о высшем профессиональном образовании в этом направлении, справку с места службы с печатью, а также выписку из приказа о присвоении специального звания. Школьникам, достигшим совершеннолетия, придет повестка лишь после окончания обучения. Учащимся в вузах необходимо предоставить справку в военкомат из учебного заведения. Госдума 26 июля изменила правила призыва. Основным нововведением является повышение призывного возраста. Депутат ГД по обороне Андрей Картополов рассказывал, что расширение призывного возраста связано с демографией. Однако граждане, достигшие 27-летия в 2023 году, не будут призваны на военную службу в 2024 году. О повышении верхней границы призывного возраста задумывались еще в начале 2023 года, передает «Ридус».