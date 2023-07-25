Руководитель Курганмашзавода ушел на новую должность. Инсайд URA.RU подтвердился

26 июля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Исполнительный директор КМЗ Петр Тюков уходит на другую должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» переходит на новую должность внутри холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе оборонного предприятия. «В рамках планируемой ротации кадров в НПО „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех принято решение о переводе исполнительного директора ПАО „Курганмашзавод“ Петра Тюкова на новую должность внутри холдинга. За пять лет руководства предприятием Петр Александрович продемонстрировал отличные деловые качества и профессионализм», — сообщили в пресс-службе предприятия. Тюков будет отвечать в холдинге за направления, связанные с разработкой, продвижением и серийным производством легкобронированной техники. Ранее URA.RU писало, что исполнительный директор «Курганмашзавода» уйдет в отставку. По данным инсайдеров, увольнение было связано со структуризацией управленческой работы.

Исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» переходит на новую должность внутри холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе оборонного предприятия. «В рамках планируемой ротации кадров в НПО „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех принято решение о переводе исполнительного директора ПАО „Курганмашзавод“ Петра Тюкова на новую должность внутри холдинга. За пять лет руководства предприятием Петр Александрович продемонстрировал отличные деловые качества и профессионализм», — сообщили в пресс-службе предприятия. Тюков будет отвечать в холдинге за направления, связанные с разработкой, продвижением и серийным производством легкобронированной техники. Ранее URA.RU писало, что исполнительный директор «Курганмашзавода» уйдет в отставку. По данным инсайдеров, увольнение было связано со структуризацией управленческой работы.