25 июля 2023

Руководитель Курганмашзавода ушел на новую должность. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальные проекты 2018-2024. Курган, тюков петр, внимательность
Исполнительный директор КМЗ Петр Тюков уходит на другую должность Фото:

Исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» переходит на новую должность внутри холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе оборонного предприятия.

«В рамках планируемой ротации кадров в НПО „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех принято решение о переводе исполнительного директора ПАО „Курганмашзавод“ Петра Тюкова на новую должность внутри холдинга. За пять лет руководства предприятием Петр Александрович продемонстрировал отличные деловые качества и профессионализм», — сообщили в пресс-службе предприятия. Тюков будет отвечать в холдинге за направления, связанные с разработкой, продвижением и серийным производством легкобронированной техники.

Ранее URA.RU писало, что исполнительный директор «Курганмашзавода» уйдет в отставку. По данным инсайдеров, увольнение было связано со структуризацией управленческой работы.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» переходит на новую должность внутри холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе оборонного предприятия. «В рамках планируемой ротации кадров в НПО „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех принято решение о переводе исполнительного директора ПАО „Курганмашзавод“ Петра Тюкова на новую должность внутри холдинга. За пять лет руководства предприятием Петр Александрович продемонстрировал отличные деловые качества и профессионализм», — сообщили в пресс-службе предприятия. Тюков будет отвечать в холдинге за направления, связанные с разработкой, продвижением и серийным производством легкобронированной техники. Ранее URA.RU писало, что исполнительный директор «Курганмашзавода» уйдет в отставку. По данным инсайдеров, увольнение было связано со структуризацией управленческой работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...