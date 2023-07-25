В Челябинской области длительность горения лесов выросла в два раза

26 июля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Потепление климата в два раза увеличило длительность горения лесов Фото: Екатерина Сычкова В Челябинской области продолжительность периода горимости лесов выросла в 1,5-2 раза. Как URA.RU рассказала кандидат географических наук Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Елена Павленко, это является следствием глобального потепления климата. «В Челябинской области за последние полвека в более чем половине случаев продолжительность периода фактической горимости в 1,5-2 раза превышала среднегодовые значения. Высокие температуры воздуха в сочетании с дефицитом осадков весной и летом привели к повышению пожароопасности», — отметила Павленко. Преподаватель кафедры экологии и природопользования дополнительным риском назвала рост повторяемости опасных явлений погоды. Они наносят значительный ущерб экономике и населению. Павленко привела цифры: в 2001 году в регионе было зарегистрировано девять опасных явлений, а в последующие годы их количество утроилось. При этом ученые также привели позитивные последствия изменений климата. В области в среднем на две недели сократилась продолжительность зимы и отопительного сезона, выросла среднесуточная температура отопительного периода. Это позволяет экономить топливо и другие ресурсы. Возросшая продолжительность вегетационного и безморозного периода позволила улучшить вызревание сельскохозяйственных культур. Негативные для аграриев последствия связаны с потерей урожая из-за засух и повреждения в жару растений. Снижение осадков может сократить агроклиматический потенциал региона, обмелить водоемы и обеднить водные ресурсы. Павленко сообщила, что истинных причин потепления может быть больше, чем только антропогенный фактор. Ученая уточнила, что три миллиона лет назад температура воздуха на планете была на 2-3 градуса выше современного уровня, а уровень Мирового океана — на 16 метров выше, чем в настоящее время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области продолжительность периода горимости лесов выросла в 1,5-2 раза. Как URA.RU рассказала кандидат географических наук Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Елена Павленко, это является следствием глобального потепления климата. «В Челябинской области за последние полвека в более чем половине случаев продолжительность периода фактической горимости в 1,5-2 раза превышала среднегодовые значения. Высокие температуры воздуха в сочетании с дефицитом осадков весной и летом привели к повышению пожароопасности», — отметила Павленко. Преподаватель кафедры экологии и природопользования дополнительным риском назвала рост повторяемости опасных явлений погоды. Они наносят значительный ущерб экономике и населению. Павленко привела цифры: в 2001 году в регионе было зарегистрировано девять опасных явлений, а в последующие годы их количество утроилось. При этом ученые также привели позитивные последствия изменений климата. В области в среднем на две недели сократилась продолжительность зимы и отопительного сезона, выросла среднесуточная температура отопительного периода. Это позволяет экономить топливо и другие ресурсы. Возросшая продолжительность вегетационного и безморозного периода позволила улучшить вызревание сельскохозяйственных культур. Негативные для аграриев последствия связаны с потерей урожая из-за засух и повреждения в жару растений. Снижение осадков может сократить агроклиматический потенциал региона, обмелить водоемы и обеднить водные ресурсы. Павленко сообщила, что истинных причин потепления может быть больше, чем только антропогенный фактор. Ученая уточнила, что три миллиона лет назад температура воздуха на планете была на 2-3 градуса выше современного уровня, а уровень Мирового океана — на 16 метров выше, чем в настоящее время.