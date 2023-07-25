Челябинский боец СВО с позывным «Мустанг» сыграл на гитаре, подписанной певцом Денисом Майдановым, его песню. Об этом URA.RU сообщил 26 июля руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Челябинские бойцы прислали видео, где военнослужащий шестого танкового полка с позывным „Мустанг“, спел песню Дениса Майданова „Пролетая над нами“. Мелодию он сыграл на гитаре, которую подписал сам певец», — рассказал Рыжий.
ОНФ передал на фронт гитары, подписанные знаменитостями, в рамках проекта «Все для Победы!». Вечером бойцы собираются у костра и поют песни, как на видео, которым с URA.RU поделился руководитель регсполкома. Это поднимает боевой дух, делится «Мустанг».
«Мы хотим вернуться домой только с победой. Такая помощь позволяет нам отдохнуть перед боем как следует», — передает слова «Мустанга» Рыжий.
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