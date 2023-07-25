25 июля 2023

Бастрыкин проконтролирует расследование дела об избиении челябинского бойца СВО мигрантом

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента с избиением мигрантом мобилизованного в Юрюзани (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата ведомства, начальнику регионального управления СКР Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе следствия.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Юрюзань Челябинской области уроженец Республики Таджикистан в ходе возникшего конфликта причинил тяжкий вред здоровью мужчины. Бастрыкин поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-службе СК РФ.

В региональном ведомстве уже работает над выяснением обстоятельств случившегося. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Нападение на мобилизованного произошло в ночь с 21 на 22 июля. В ходе потасовки в одном из баров города мигрант ударил военнослужащего, вернувшегося с СВО на время отпуска. Нападавшего разыскивают.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента с избиением мигрантом мобилизованного в Юрюзани (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата ведомства, начальнику регионального управления СКР Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе следствия. «В социальных медиа сообщается, что в городе Юрюзань Челябинской области уроженец Республики Таджикистан в ходе возникшего конфликта причинил тяжкий вред здоровью мужчины. Бастрыкин поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-службе СК РФ. В региональном ведомстве уже работает над выяснением обстоятельств случившегося. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Нападение на мобилизованного произошло в ночь с 21 на 22 июля. В ходе потасовки в одном из баров города мигрант ударил военнослужащего, вернувшегося с СВО на время отпуска. Нападавшего разыскивают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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