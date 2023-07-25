Бастрыкин проконтролирует расследование дела об избиении челябинского бойца СВО мигрантом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента с избиением мигрантом мобилизованного в Юрюзани (Челябинская область). Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата ведомства, начальнику регионального управления СКР Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе следствия.
«В социальных медиа сообщается, что в городе Юрюзань Челябинской области уроженец Республики Таджикистан в ходе возникшего конфликта причинил тяжкий вред здоровью мужчины. Бастрыкин поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-службе СК РФ.
В региональном ведомстве уже работает над выяснением обстоятельств случившегося. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
Нападение на мобилизованного произошло в ночь с 21 на 22 июля. В ходе потасовки в одном из баров города мигрант ударил военнослужащего, вернувшегося с СВО на время отпуска. Нападавшего разыскивают.
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