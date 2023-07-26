Пропагандисты запустили слух про некачественные продукты у российских военных

Украинские telegram-каналы распространяют слух про некачественную тушенку у российских военных

26 июля 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Информация про некачественные продукты в зоне СВО оказалась вбросом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В украинских telegram-каналах распространилась информация, что российских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО) якобы снабжают некачественными продуктами. В общественной организации «Народный Фронт», которая реализует благотворительный проект «Все для Победы!», URA.RU опровергли информацию. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Этим (проверкой — прим. ред.) занимаются на пунктах сбора. Мы не принимаем скоропортящиеся продукты», — сказали в организации. Там заверили, что просроченная и некачественная еда не допускается для дальнейшей отправки в зону СВО. В «Военторге» журналисту URA.RU также не подтвердили данные о некачественном питании в зоне СВО. «У нас такой информации нет», — сказали в организации. На днях украинские пропагандистские паблики рассказали, что российские бойцы якобы получают некачественную тушенку. Для доказательства авторы фейка продемонстрировали банки с супом из воды и жира. В видео показана коробка с надписью «Общероссийский Народный Фронт». Однако эта организация уже давно была переименована в «Народный Фронт — за Россию». Посылки маркируются новой айдентикой. Ранее в сети появился слух о том, что организация «#ЮгМолодой» поставила солдатам РФ рваную форму. Министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий опроверг информацию корреспонденту URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В украинских telegram-каналах распространилась информация, что российских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО) якобы снабжают некачественными продуктами. В общественной организации «Народный Фронт», которая реализует благотворительный проект «Все для Победы!», URA.RU опровергли информацию. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Этим (проверкой — прим. ред.) занимаются на пунктах сбора. Мы не принимаем скоропортящиеся продукты», — сказали в организации. Там заверили, что просроченная и некачественная еда не допускается для дальнейшей отправки в зону СВО. В «Военторге» журналисту URA.RU также не подтвердили данные о некачественном питании в зоне СВО. «У нас такой информации нет», — сказали в организации. На днях украинские пропагандистские паблики рассказали, что российские бойцы якобы получают некачественную тушенку. Для доказательства авторы фейка продемонстрировали банки с супом из воды и жира. В видео показана коробка с надписью «Общероссийский Народный Фронт». Однако эта организация уже давно была переименована в «Народный Фронт — за Россию». Посылки маркируются новой айдентикой. Ранее в сети появился слух о том, что организация «#ЮгМолодой» поставила солдатам РФ рваную форму. Министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий опроверг информацию корреспонденту URA.RU.