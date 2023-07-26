Шойгу окружили заботой и вниманием в Северной Корее

Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, шойгу сергей
КНДР является важным партнером для РФ, заявил Сергей Шойгу Фото:

Министр Обороны Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой Кан Сун Намом из КНДР. Он рассказал, что с первых минут переговоров ощутил северокорейскую заботу и внимание.

«Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание», — сказал Шойгу. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.

Шойгу вспомнил Отечественную освободительную войну в Корее. Министр обороны напомнил Наму, что СССР и Корея смогли наладить и укрепить взаимодействие в послевоенный период. Также Шойгу назвал КНДР важным партнером РФ. Он надеется, что обе страны смогут укреплять взаимодействия по линии оборонных ведомств.

Ранее стало известно, что Шойгу посетит КНДР для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов, передает RT. 26 июля министра обороны РФ торжественно встретили в аэропорту Северной Кореи и подарили ему цветы. В немецком издании Spiegel предполагали, что Шойгу посетил КНДР с целью военного сотрудничества.

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Министр Обороны Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой Кан Сун Намом из КНДР. Он рассказал, что с первых минут переговоров ощутил северокорейскую заботу и внимание. «Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание», — сказал Шойгу. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Шойгу вспомнил Отечественную освободительную войну в Корее. Министр обороны напомнил Наму, что СССР и Корея смогли наладить и укрепить взаимодействие в послевоенный период. Также Шойгу назвал КНДР важным партнером РФ. Он надеется, что обе страны смогут укреплять взаимодействия по линии оборонных ведомств. Ранее стало известно, что Шойгу посетит КНДР для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов, передает RT. 26 июля министра обороны РФ торжественно встретили в аэропорту Северной Кореи и подарили ему цветы. В немецком издании Spiegel предполагали, что Шойгу посетил КНДР с целью военного сотрудничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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