Шойгу окружили заботой и вниманием в Северной Корее

Министр Обороны Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой Кан Сун Намом из КНДР. Он рассказал, что с первых минут переговоров ощутил северокорейскую заботу и внимание.
«Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание», — сказал Шойгу. Сообщение опубликовано в
Шойгу вспомнил Отечественную освободительную войну в Корее. Министр обороны напомнил Наму, что СССР и Корея смогли наладить и укрепить взаимодействие в послевоенный период. Также Шойгу назвал КНДР важным партнером РФ. Он надеется, что обе страны смогут укреплять взаимодействия по линии оборонных ведомств.
Ранее стало известно, что Шойгу посетит КНДР для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов, передает RT. 26 июля министра обороны РФ торжественно встретили в аэропорту Северной Кореи и подарили ему цветы. В немецком издании Spiegel предполагали, что Шойгу посетил КНДР с целью военного сотрудничества.
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