На Западе гадают о тайных причинах поездки Шойгу в Северную Корею

Spiegel: Шойгу посетил КНДР с целью военного сотрудничества

26 июля 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Визит делегации РФ в КНДР первый с начала пандемии, отмечает Spiegel Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею может быть связан с налаживанием военного сотрудничества между странами. С таким предположением выступили на Западе. В Минобороны РФ отмечали, что официальной целью визита российской делегации является участие в торжественных мероприятиях. «Чем именно занимается Сергей Шойгу в Северной Корее, неизвестно. <…> Вполне вероятно, что Шойгу хотел бы активизировать военное сотрудничество [с КНДР]», — предположил журналист Матье фон Рор в своем материале для немецкой газеты Der Spiegel. Он подчеркнул, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году это первый визит представителей РФ на территорию Северной Кореи. Фон Рор в материале акцентировал внимание на хороших отношениях между Россией и КНДР. Сергей Шойгу прибыл на территорию Северной Кореи 26 июля. Там проходят торжественные мероприятия, связанные с «миссией дружбы армии и народа». КНДР также отмечает юбилей победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Делегацию из РФ приняли тепло, Шойгу в знак признательности вручили букет цветов. Между Россией и Северной Кореей складываются партнерские отношения. КНДР стала одной из стран, признавших результаты референдумов в новых российских регионах. Кроме того, страна проголосовала против всех трех резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих действия России в отношении Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею может быть связан с налаживанием военного сотрудничества между странами. С таким предположением выступили на Западе. В Минобороны РФ отмечали, что официальной целью визита российской делегации является участие в торжественных мероприятиях. «Чем именно занимается Сергей Шойгу в Северной Корее, неизвестно. <…> Вполне вероятно, что Шойгу хотел бы активизировать военное сотрудничество [с КНДР]», — предположил журналист Матье фон Рор в своем материале для немецкой газеты Der Spiegel. Он подчеркнул, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году это первый визит представителей РФ на территорию Северной Кореи. Фон Рор в материале акцентировал внимание на хороших отношениях между Россией и КНДР. Сергей Шойгу прибыл на территорию Северной Кореи 26 июля. Там проходят торжественные мероприятия, связанные с «миссией дружбы армии и народа». КНДР также отмечает юбилей победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Делегацию из РФ приняли тепло, Шойгу в знак признательности вручили букет цветов. Между Россией и Северной Кореей складываются партнерские отношения. КНДР стала одной из стран, признавших результаты референдумов в новых российских регионах. Кроме того, страна проголосовала против всех трех резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих действия России в отношении Украины.