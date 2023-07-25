ЦТАК: в КНДР торжественно встретили российскую делегацию в ходе «миссии дружбы армии и народа»

Сергея Шойгу торжественно встретили в КНДР и вручили ему цветы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В КНДР прошла торжественная церемония встречи российской делегации в ходе «миссии дружбы армии и народа». Во время мероприятия министру обороны РФ Сергею Шойгу вручили цветы. Встреча также была посвящена юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Российского министра приехал встретить лично его корейский коллега Кан Сун Нам.

«Прошла церемония встречи военной делегации Российской Федерации. Были исполнены гимны Российской Федерации и КНДР», — отмечается в сообщении агентства, его приводит РИА Новости. Российскую делегацию встретили перед аэровокзалом. В ходе встречи выстроился почетный караул из представителей КНДР. Далее одна из женщин-военнослужащих Корейской народной армии (КНА) вручила Сергею Шойгу букет цветов, а министры пожали друг другу руки.

Торжественные мероприятия на территории Северной Кореи проходят с 25 по 27 июля. С визитом в КНДР отправилась российская делегация во главе с Шойгу.