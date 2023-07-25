25 июля 2023

Курганец за час насобирал более 100 кг грибов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Курганец нашел грибную поляну и собрал более 100 кг подберезовиков (архивное фото) Фото:

Житель Шадринска (Курганская область) Вячеслав Табашников насобирал в одном из лесов более 100 килограмм грибов за час. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Насобирал в одном из лесов Шадринского района 100 килограмм грибов. Все подберезовики. Только свежий нарост. Такого количества грибов в том лесочке я еще никогда не видел в жизни. Добираться до этих грибных мест с гидом по полям, тайным тропам и вброд», — рассказал Табашников. Всего было собрано порядка 10 ведер. Также он добавил, что видел как местные увозили из леса грибы в кузове трактора.

Ранее URA.RU писало, что курганцы раскрыли места, где собирают грибы ведрами. По словам жителей Шадринского округа, самые грибные поляны расположены вдоль трасс.

Житель Шадринска насобирал 100 кг подберезовиков за час
Житель Шадринска насобирал 100 кг подберезовиков за час
Фото:

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Житель Шадринска (Курганская область) Вячеслав Табашников насобирал в одном из лесов более 100 килограмм грибов за час. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Насобирал в одном из лесов Шадринского района 100 килограмм грибов. Все подберезовики. Только свежий нарост. Такого количества грибов в том лесочке я еще никогда не видел в жизни. Добираться до этих грибных мест с гидом по полям, тайным тропам и вброд», — рассказал Табашников. Всего было собрано порядка 10 ведер. Также он добавил, что видел как местные увозили из леса грибы в кузове трактора. Ранее URA.RU писало, что курганцы раскрыли места, где собирают грибы ведрами. По словам жителей Шадринского округа, самые грибные поляны расположены вдоль трасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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