Житель Шадринска (Курганская область) Вячеслав Табашников насобирал в одном из лесов более 100 килограмм грибов за час. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«Насобирал в одном из лесов Шадринского района 100 килограмм грибов. Все подберезовики. Только свежий нарост. Такого количества грибов в том лесочке я еще никогда не видел в жизни. Добираться до этих грибных мест с гидом по полям, тайным тропам и вброд», — рассказал Табашников. Всего было собрано порядка 10 ведер. Также он добавил, что видел как местные увозили из леса грибы в кузове трактора.
Ранее URA.RU писало, что курганцы раскрыли места, где собирают грибы ведрами. По словам жителей Шадринского округа, самые грибные поляны расположены вдоль трасс.
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