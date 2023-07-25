Курганец за час насобирал более 100 кг грибов. Фото, видео

26 июля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Курганец нашел грибную поляну и собрал более 100 кг подберезовиков (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Шадринска (Курганская область) Вячеслав Табашников насобирал в одном из лесов более 100 килограмм грибов за час. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Насобирал в одном из лесов Шадринского района 100 килограмм грибов. Все подберезовики. Только свежий нарост. Такого количества грибов в том лесочке я еще никогда не видел в жизни. Добираться до этих грибных мест с гидом по полям, тайным тропам и вброд», — рассказал Табашников. Всего было собрано порядка 10 ведер. Также он добавил, что видел как местные увозили из леса грибы в кузове трактора. Ранее URA.RU писало, что курганцы раскрыли места, где собирают грибы ведрами. По словам жителей Шадринского округа, самые грибные поляны расположены вдоль трасс. Житель Шадринска насобирал 100 кг подберезовиков за час Фото: Вячеслав Табашников

Житель Шадринска (Курганская область) Вячеслав Табашников насобирал в одном из лесов более 100 килограмм грибов за час. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Насобирал в одном из лесов Шадринского района 100 килограмм грибов. Все подберезовики. Только свежий нарост. Такого количества грибов в том лесочке я еще никогда не видел в жизни. Добираться до этих грибных мест с гидом по полям, тайным тропам и вброд», — рассказал Табашников. Всего было собрано порядка 10 ведер. Также он добавил, что видел как местные увозили из леса грибы в кузове трактора. Ранее URA.RU писало, что курганцы раскрыли места, где собирают грибы ведрами. По словам жителей Шадринского округа, самые грибные поляны расположены вдоль трасс.