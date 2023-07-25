В Центре Илизарова провели операции подросткам из ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи Центра имени Илизарова в Кургане сделали сложные операции на ногах двум пациентам с ДЦП из Луганской Народной республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«В НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России провели хирургическое реконструктивное лечение двум пациентам из Луганской Народной Республики. 16-летний Владимир и 18-летняя Мария — брат с сестрой, воспитанники одного из детских домов Луганска. У юных пациентов тяжелые ортопедические осложнения ДЦП», — говорится в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте».

У пациента Владимира был двусторонний вывих бедер и многоплоскостная деформация стоп. Из-за данных проблем он был вынужден постоянно находиться в лежачем состоянии и испытывать болевые ощущения. Ему была проведена паллиативня аопорная остеотомия бедра и надмыщелковая разгибательная остеотомия в области коленного сустава. «Это позволило выпрямить ногу, добиться возможности отведения бедра и достичь условий для вертикализации пациента с использованием ортезов и проведения реабилитации, болевой синдром исчез полностью», — пояснил травматолог-ортопед отделения №12 Центра Илизарова Денис Тропин. Сестра Мария могла передвигаться, но только на согнутых ногах с развернутыми внутрь коленными суставами.

Через полгода врачи Центра Илизарова займутся устранением многоплоскостных деформаций стоп с последующим отказом от ортезов и для использования обуви у подростков из ЛНР. Сейчас пациентов отправили домой на реабилитацию.

Ранее URA.RU писало, что врачи курганского центра Илизарова спасли жительницу Тюмени, удалив эндопротез через живот. Такой способ операции был выбран для того, чтобы не допустить летального исхода пациентки, пояснял врач-травматолог Андрей Коюшков.

Курганские врачи центра имени Илизарова сделали сложные операции подросткам из Луганской Народной республики Фото: группа «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте»