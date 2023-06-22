Врачи курганского центра Илизарова спасли жительницу Тюмени, удалив эндопротез через живот. Фото

22 июня 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Курганские врачи из Центра Илизарова провели сложную операцию жительнице Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские врачи из Центра имени Илизарова спасли жизнь жительницы Тюмени, сделав сложную операцию по удалению эндопротеза через живот. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети. «Жительница Тюмени поступила в НМИЦ ТО им. академика Г.А. Илизарова Минздрава России с последствиями лечения перипротезной инфекции тазобедренного сустава. При обследовании врачам стало понятно, что временный эндопротез (спейсер) сместился в область малого таза, а тазовый компонент имплантата прилежит к наружной подвздошной артерии. Для участия в сложной операции из областного здравоохранения был приглашен ангиохирург Денис Давыдов, при квалифицированной поддержке которого прошло удаление имплантата через живот», — говорится в сообщении. По словам врача-травматолога Андрея Коюшкова, данный путь был выбран, чтобы избежать повреждения магистрального сосуда и не допустить летального исхода пациентки. «К области магистрального сосуда через живот ангиохирург подготовил подвздошно-паховый доступ к тазовому компоненту. Врачи разрушили цементную мантию, удалили чашку (тазовый компонент спейсера), не повредив сосуд. Далее уже через стандартный доступ был удален бедренный компонент спейсера и установлен постоянный эндопротез со специальным кольцом для профилактики повторного смещения имплантата в область малого таза. Образовавшийся дефект заполнили костным аллотрансплантатом», — добавили в пресс-службе медучреждения. Реабилитация пациентки закончена, она выписана на амбулаторное наблюдение. Ранее URA.RU писало, что курганские врачи укрепили позвоночник ребенку, выпавшему с третьего этажа. Также сообщалось, что врачи Центра Илизарова спасли пациента, у которого таз был оторван от позвоночника. Фото «до» и «после» операции врачей центра Илизарова Фото: группа Центра Илизарова в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские врачи из Центра имени Илизарова спасли жизнь жительницы Тюмени, сделав сложную операцию по удалению эндопротеза через живот. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети. «Жительница Тюмени поступила в НМИЦ ТО им. академика Г.А. Илизарова Минздрава России с последствиями лечения перипротезной инфекции тазобедренного сустава. При обследовании врачам стало понятно, что временный эндопротез (спейсер) сместился в область малого таза, а тазовый компонент имплантата прилежит к наружной подвздошной артерии. Для участия в сложной операции из областного здравоохранения был приглашен ангиохирург Денис Давыдов, при квалифицированной поддержке которого прошло удаление имплантата через живот», — говорится в сообщении. По словам врача-травматолога Андрея Коюшкова, данный путь был выбран, чтобы избежать повреждения магистрального сосуда и не допустить летального исхода пациентки. «К области магистрального сосуда через живот ангиохирург подготовил подвздошно-паховый доступ к тазовому компоненту. Врачи разрушили цементную мантию, удалили чашку (тазовый компонент спейсера), не повредив сосуд. Далее уже через стандартный доступ был удален бедренный компонент спейсера и установлен постоянный эндопротез со специальным кольцом для профилактики повторного смещения имплантата в область малого таза. Образовавшийся дефект заполнили костным аллотрансплантатом», — добавили в пресс-службе медучреждения. Реабилитация пациентки закончена, она выписана на амбулаторное наблюдение. Ранее URA.RU писало, что курганские врачи укрепили позвоночник ребенку, выпавшему с третьего этажа. Также сообщалось, что врачи Центра Илизарова спасли пациента, у которого таз был оторван от позвоночника.