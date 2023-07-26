Главный претендент на пост главы Перми встретился с врио мэра

Глава минэкономразвития Пермского края Соснин встретился с врио главы Перми Андриановой
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин начинает решать городские вопросы Фото:

Глава минэкономразвития Пермского края Эдуард Соснин встретился с руководством мэрии Перми. С врио главы города Ольгой Андриановой чиновник, которого прочат на пост мэра, обсудил будущий бюджет столицы региона, утверждают источники СМИ.

«Соснин сегодня провел переговоры с руководством администрации Перми. В частности, с врио главы Перми Ольгой Андриановой и первым замглавы Перми Эдуардом Хайруллиным обсуждались перспективы формирования бюджета на 2024 год», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на неназванный источник.

В минэкономразвития подтвердили встречу Соснина с Андриановой. В пресс-службе ведомства сказали, что они обсуждали проект строительства крематория в Перми.

Пост мэра Перми стал вакантным после отставки Алексея Демкина, который перешел на работу в правительство региона. Врио градоначальника назначили Ольгу Андрианову, но основным претендентом на кресло главы является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.

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Глава минэкономразвития Пермского края Эдуард Соснин встретился с руководством мэрии Перми. С врио главы города Ольгой Андриановой чиновник, которого прочат на пост мэра, обсудил будущий бюджет столицы региона, утверждают источники СМИ. «Соснин сегодня провел переговоры с руководством администрации Перми. В частности, с врио главы Перми Ольгой Андриановой и первым замглавы Перми Эдуардом Хайруллиным обсуждались перспективы формирования бюджета на 2024 год», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на неназванный источник. В минэкономразвития подтвердили встречу Соснина с Андриановой. В пресс-службе ведомства сказали, что они обсуждали проект строительства крематория в Перми. Пост мэра Перми стал вакантным после отставки Алексея Демкина, который перешел на работу в правительство региона. Врио градоначальника назначили Ольгу Андрианову, но основным претендентом на кресло главы является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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