Главный претендент на пост главы Перми встретился с врио мэра

Глава минэкономразвития Пермского края Эдуард Соснин встретился с руководством мэрии Перми. С врио главы города Ольгой Андриановой чиновник, которого прочат на пост мэра, обсудил будущий бюджет столицы региона, утверждают источники СМИ.
«Соснин сегодня провел переговоры с руководством администрации Перми. В частности, с врио главы Перми Ольгой Андриановой и первым замглавы Перми Эдуардом Хайруллиным обсуждались перспективы формирования бюджета на 2024 год», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на неназванный источник.
В минэкономразвития подтвердили встречу Соснина с Андриановой. В пресс-службе ведомства сказали, что они обсуждали проект строительства крематория в Перми.
Пост мэра Перми стал вакантным после отставки Алексея Демкина, который перешел на работу в правительство региона. Врио градоначальника назначили Ольгу Андрианову, но основным претендентом на кресло главы является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.
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