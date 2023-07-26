Главный претендент на пост главы Перми встретился с врио мэра

Глава минэкономразвития Пермского края Соснин встретился с врио главы Перми Андриановой

26 июля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин начинает решать городские вопросы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава минэкономразвития Пермского края Эдуард Соснин встретился с руководством мэрии Перми. С врио главы города Ольгой Андриановой чиновник, которого прочат на пост мэра, обсудил будущий бюджет столицы региона, утверждают источники СМИ. «Соснин сегодня провел переговоры с руководством администрации Перми. В частности, с врио главы Перми Ольгой Андриановой и первым замглавы Перми Эдуардом Хайруллиным обсуждались перспективы формирования бюджета на 2024 год», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на неназванный источник. В минэкономразвития подтвердили встречу Соснина с Андриановой. В пресс-службе ведомства сказали, что они обсуждали проект строительства крематория в Перми. Пост мэра Перми стал вакантным после отставки Алексея Демкина, который перешел на работу в правительство региона. Врио градоначальника назначили Ольгу Андрианову, но основным претендентом на кресло главы является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.

Глава минэкономразвития Пермского края Эдуард Соснин встретился с руководством мэрии Перми. С врио главы города Ольгой Андриановой чиновник, которого прочат на пост мэра, обсудил будущий бюджет столицы региона, утверждают источники СМИ. «Соснин сегодня провел переговоры с руководством администрации Перми. В частности, с врио главы Перми Ольгой Андриановой и первым замглавы Перми Эдуардом Хайруллиным обсуждались перспективы формирования бюджета на 2024 год», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на неназванный источник. В минэкономразвития подтвердили встречу Соснина с Андриановой. В пресс-службе ведомства сказали, что они обсуждали проект строительства крематория в Перми. Пост мэра Перми стал вакантным после отставки Алексея Демкина, который перешел на работу в правительство региона. Врио градоначальника назначили Ольгу Андрианову, но основным претендентом на кресло главы является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.