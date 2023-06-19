Махонин определился с новым мэром Перми

Кастинг шел среди министров и вице-премьеров

19 июня 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин (слева) выиграл в конкуренции за пост главы Перми с Павлом Фокиным (справа) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Основным претендентом на пост главы Перми после увольнения с этой должности Алексея Демкина в конце июня, является министр экономического развития региона Эдуард Соснин. Источники URA.RU в политэлитах оценивают его шансы, как близкие к 100%. В списке претендентов были три вице-премьера и депутат заксобрания, но по разным причинам выбор пал на Соснина. «Эдуард Соснин устраивает все заинтересованные стороны. Готов дать вероятность даже в 200%, что мэром станет именно он», — отметил один из собеседников. По его данным, до конца недели Демкина попросят назначить Соснина своим заместителем. И после того, как Демкин сложит полномочия, Соснин станет врио главы города. Источник, близкий к мэрии Перми, такой сценарий опровергает. согласованной кандидатуры на пост мэра Перми еще нет. «Совсем необязательно спешно ее подыскивать. После ухода Алексея Демкина предположительно 27 июня можно оставить в качестве врио одного из вице-мэров. А после выхода депутатов с каникул спокойно объявить конкурс», — говорят инсайдеры. В списке претендентов на пост главы Перми было сразу несколько чиновников из правительства Дмитрия Махонина. Но вице-премьер Александр Борисов якобы не прошел согласование в администрации президента, рассказывает собеседник агентства. Другой инсайдер добавляет, что возможно у краевого внутрипола и не было задача согласовать его фигуру. Он является членом команды депутата заксобрания Армена Гарсляна. «В свое время губернатор сделал ставку на Алексея Демкина. Он был членом другой команды, не губернатора. Команда эта, так же, как и окружение Армена Гарсляна, была вполне системной. Но это не помешало им пойти против Махонина. Сейчас глава региона намерен сделать ставку исключительно на „своих“ людей. Дует на воду, обжегшись на молоке. Соснин — человек Водянова. А с Водяновым у Махонина если не дружеские, то точно товарищеские отношения», — поясняет инсайдер. Предлагали возглавить Перми и депутату заксобрания Павлу Черепанову. Он входит в ближний круг Дмитрия Махонина и на посту советника губернатора курирует всю строительную сферу. Но Черепанов отказался. По другой версии, он также не прошел согласование в администрации президента. Не принял приглашение и зампред краевого правительства по вопросам инфраструктуры Андрей Алякринский. Но краевой внутрипол особо и не настаивал: на Алякринского завязаны многие важные проекты, и его замена может повлечь проблемы с их реализацией. По данным «Коммерсант-Прикамье», на пост главы Перми рассматривался и предшественник Алексея Демкина в администрации города Дмитрий Самойлов. В конце 2020 года Самойлов перешел на работу в правительство. Также было желание направить в мэрию главу минсоца Павла Фокина. Собеседники URA.RU опровергают информацию и по Самойлову, и по Фокину. Они в списке претендентов не фигурировали. В пресс-службе правительства Пермского края информацию о том, кто из министров возглавит мэрию города, не комментируют. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Демкин покинет пост главы города в связи с переходом в правительство Пермского края. Это положит конец давнему конфликту между губернатором и мэром в регионе. Функционал Демкина пока уточняется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основным претендентом на пост главы Перми после увольнения с этой должности Алексея Демкина в конце июня, является министр экономического развития региона Эдуард Соснин. Источники URA.RU в политэлитах оценивают его шансы, как близкие к 100%. В списке претендентов были три вице-премьера и депутат заксобрания, но по разным причинам выбор пал на Соснина. По его данным, до конца недели Демкина попросят назначить Соснина своим заместителем. И после того, как Демкин сложит полномочия, Соснин станет врио главы города. Источник, близкий к мэрии Перми, такой сценарий опровергает. согласованной кандидатуры на пост мэра Перми еще нет. «Совсем необязательно спешно ее подыскивать. После ухода Алексея Демкина предположительно 27 июня можно оставить в качестве врио одного из вице-мэров. А после выхода депутатов с каникул спокойно объявить конкурс», — говорят инсайдеры. В списке претендентов на пост главы Перми было сразу несколько чиновников из правительства Дмитрия Махонина. Но вице-премьер Александр Борисов якобы не прошел согласование в администрации президента, рассказывает собеседник агентства. Другой инсайдер добавляет, что возможно у краевого внутрипола и не было задача согласовать его фигуру. Он является членом команды депутата заксобрания Армена Гарсляна. «В свое время губернатор сделал ставку на Алексея Демкина. Он был членом другой команды, не губернатора. Команда эта, так же, как и окружение Армена Гарсляна, была вполне системной. Но это не помешало им пойти против Махонина. Сейчас глава региона намерен сделать ставку исключительно на „своих“ людей. Дует на воду, обжегшись на молоке. Соснин — человек Водянова. А с Водяновым у Махонина если не дружеские, то точно товарищеские отношения», — поясняет инсайдер. Предлагали возглавить Перми и депутату заксобрания Павлу Черепанову. Он входит в ближний круг Дмитрия Махонина и на посту советника губернатора курирует всю строительную сферу. Но Черепанов отказался. По другой версии, он также не прошел согласование в администрации президента. По данным «Коммерсант-Прикамье», на пост главы Перми рассматривался и предшественник Алексея Демкина в администрации города Дмитрий Самойлов. В конце 2020 года Самойлов перешел на работу в правительство. Также было желание направить в мэрию главу минсоца Павла Фокина. Собеседники URA.RU опровергают информацию и по Самойлову, и по Фокину. Они в списке претендентов не фигурировали. В пресс-службе правительства Пермского края информацию о том, кто из министров возглавит мэрию города, не комментируют. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Демкин покинет пост главы города в связи с переходом в правительство Пермского края. Это положит конец давнему конфликту между губернатором и мэром в регионе. Функционал Демкина пока уточняется.