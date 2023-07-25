В курганском округе назначили нового начальника полиции. Фото

26 июля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

В межмуниципальном отделе полиции в Макушинском округе новый руководитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Макушинский» в Курганской области стал подполковник Алексей Старыгин. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД. «Приказом начальника УМВД России по Курганской области на должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Макушинский“ назначен подполковник полиции Алексей Старыгин», — сообщили в ведомстве. Нового руководителя отдела личному составу полиции и местным органам власти представил замначальника регионального УМВД Алексей Петров. Алексей Старыгин родился 8 ноября 1979 года в Лебяжьевском округе Курганской области. В 2001 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. После этого служил в межмуниципальном отделе полиции «Лебяжьевское». Работал в должности оперуполномоченного группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уголовного розыска. С 2021 года занимал должность начальника местного отдела полиции. Ранее URA.RU писало, что курганском отделе полиции «Юргамышский» назначили нового начальника. Им стал подполковник Александр Садов. Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Макушинский» стал подполковник Алексей Старыгин Фото: сайт УМВД России по Курганской области Нового руководителя отдела личному составу полиции и местным органам власти представил замначальника УМВД региона Алексей Петров Фото: сайт УМВД России по Курганской области

Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Макушинский» в Курганской области стал подполковник Алексей Старыгин. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД. «Приказом начальника УМВД России по Курганской области на должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Макушинский“ назначен подполковник полиции Алексей Старыгин», — сообщили в ведомстве. Нового руководителя отдела личному составу полиции и местным органам власти представил замначальника регионального УМВД Алексей Петров. Алексей Старыгин родился 8 ноября 1979 года в Лебяжьевском округе Курганской области. В 2001 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. После этого служил в межмуниципальном отделе полиции «Лебяжьевское». Работал в должности оперуполномоченного группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уголовного розыска. С 2021 года занимал должность начальника местного отдела полиции. Ранее URA.RU писало, что курганском отделе полиции «Юргамышский» назначили нового начальника. Им стал подполковник Александр Садов.