25 июля 2023

Убийца пропавшей в Екатеринбурге мотоциклистки улетел из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, взлет самолета, взлетно-посадочная полоса, ssj100-95b, ак россия
Убийца пропавшей в Екатеринбурге мотоциклистки улетел из России Фото:

Убийца 37-летней мотоциклистки Натальи Смышляевой спешно улетел из России. Сейчас он находится в Ереване.

По данным источника URA.RU, в совершении недавнего преступления подозревают мужчину из сообщества любителей мотоциклов. Причем спустя час после ЧП он купил билет и улетел в столицу Армении. Из-за этого теперь находится не в федеральном, а в международном розыске.

Наталья Смышляева пропала вечером 19 июля, а на следующий день удалось найти ее тело. 22 июля девушку похоронили в Асбесте. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». При этом в СКР все еще не комментируют произошедшее.

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Убийца 37-летней мотоциклистки Натальи Смышляевой спешно улетел из России. Сейчас он находится в Ереване. По данным источника URA.RU, в совершении недавнего преступления подозревают мужчину из сообщества любителей мотоциклов. Причем спустя час после ЧП он купил билет и улетел в столицу Армении. Из-за этого теперь находится не в федеральном, а в международном розыске. Наталья Смышляева пропала вечером 19 июля, а на следующий день удалось найти ее тело. 22 июля девушку похоронили в Асбесте. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». При этом в СКР все еще не комментируют произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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