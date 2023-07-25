Убийца пропавшей в Екатеринбурге мотоциклистки улетел из России

26 июля 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Убийца пропавшей в Екатеринбурге мотоциклистки улетел из России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Убийца 37-летней мотоциклистки Натальи Смышляевой спешно улетел из России. Сейчас он находится в Ереване. По данным источника URA.RU, в совершении недавнего преступления подозревают мужчину из сообщества любителей мотоциклов. Причем спустя час после ЧП он купил билет и улетел в столицу Армении. Из-за этого теперь находится не в федеральном, а в международном розыске. Наталья Смышляева пропала вечером 19 июля, а на следующий день удалось найти ее тело. 22 июля девушку похоронили в Асбесте. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». При этом в СКР все еще не комментируют произошедшее.

Убийца 37-летней мотоциклистки Натальи Смышляевой спешно улетел из России. Сейчас он находится в Ереване. По данным источника URA.RU, в совершении недавнего преступления подозревают мужчину из сообщества любителей мотоциклов. Причем спустя час после ЧП он купил билет и улетел в столицу Армении. Из-за этого теперь находится не в федеральном, а в международном розыске. Наталья Смышляева пропала вечером 19 июля, а на следующий день удалось найти ее тело. 22 июля девушку похоронили в Асбесте. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». При этом в СКР все еще не комментируют произошедшее.