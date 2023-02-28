В Перми в отношении аварийного дома введен режим ЧС

Изношенность дома составляет более 80%
В Перми в отношении аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 введен режим чрезвычайной ситуации. Власти в экстренном порядке решили расселить жителей. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.
«С 1 марта в отношении дома по ул. Куйбышева, 143 вводится режим чрезвычайной ситуации. Он связан с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций здания. Принято решение оперативно расселить жителей дома», — сообщают власти.
Ранее URA.RU сообщало, что изношенность дома составляет более 80%. Всех жильцов должны были расселить до конца 2022 года.
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