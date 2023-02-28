В Перми в отношении аварийного дома введен режим ЧС

28 февраля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Изношенность дома составляет более 80% Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Перми в отношении аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 введен режим чрезвычайной ситуации. Власти в экстренном порядке решили расселить жителей. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города. «С 1 марта в отношении дома по ул. Куйбышева, 143 вводится режим чрезвычайной ситуации. Он связан с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций здания. Принято решение оперативно расселить жителей дома», — сообщают власти. Ранее URA.RU сообщало, что изношенность дома составляет более 80%. Всех жильцов должны были расселить до конца 2022 года.

В Перми в отношении аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 введен режим чрезвычайной ситуации. Власти в экстренном порядке решили расселить жителей. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города. «С 1 марта в отношении дома по ул. Куйбышева, 143 вводится режим чрезвычайной ситуации. Он связан с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций здания. Принято решение оперативно расселить жителей дома», — сообщают власти. Ранее URA.RU сообщало, что изношенность дома составляет более 80%. Всех жильцов должны были расселить до конца 2022 года.