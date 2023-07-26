Мэр Котова провела экскурсию по Челябинску для глав городов Урала. Фото, видео

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Прогулка. Челябинск
Родной город показывала гостям мэр Наталья Котова Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова устроила прогулку по областному центру для участников юбилейного заседания ассоциации «Города Урала». Об этом с места событий передает 26 июля корреспондент URA.RU.

Хозяева — глава администрации Челябинска и спикер гордумы Андрей Шмидт — провели участников форума, по облагороженным общественным пространствам Челябинска. В частности, президенту ассоциации, главе Екатеринбурга Алексею Орлову рассказали историю реконструкции набережной реки Миасс.

«Приезжал несколько лет тому назад. Поразительные изменения. Мы прошли пешком, осмотрев, сколько удобств сделали для отдыха людей. Вроде бы небольшие вещи, но они создают уют и комфорт — в этот город хочется приезжать», — заметил экс-директор экспертного управления свердловского правительства Константин Устиловский, сменивший на посту исполнительного директора ассоциации Анатолия Ярошевского.

В Челябинск руководители городов УрФО собрались на юбилейное заседание ассоциации «Города Урала». Помимо обмена опытом, гостям мегаполиса продемонстрировали ряд реализованных в Челябинске проектов. Помимо примеров благоустройства, им презентовали полностью рекультированную свалку, которая до того, как превратиться в зеленый холм, была одной из самых больших в Европе.

Прогулка. Челябинск
Участники юбилейной встречи смогли оценить преобразившуюся набережную у «Мегаполиса»
Фото:
Прогулка. Челябинск
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Мэр Челябинска Наталья Котова устроила прогулку по областному центру для участников юбилейного заседания ассоциации «Города Урала». Об этом с места событий передает 26 июля корреспондент URA.RU. Хозяева — глава администрации Челябинска и спикер гордумы Андрей Шмидт — провели участников форума, по облагороженным общественным пространствам Челябинска. В частности, президенту ассоциации, главе Екатеринбурга Алексею Орлову рассказали историю реконструкции набережной реки Миасс. «Приезжал несколько лет тому назад. Поразительные изменения. Мы прошли пешком, осмотрев, сколько удобств сделали для отдыха людей. Вроде бы небольшие вещи, но они создают уют и комфорт — в этот город хочется приезжать», — заметил экс-директор экспертного управления свердловского правительства Константин Устиловский, сменивший на посту исполнительного директора ассоциации Анатолия Ярошевского. В Челябинск руководители городов УрФО собрались на юбилейное заседание ассоциации «Города Урала». Помимо обмена опытом, гостям мегаполиса продемонстрировали ряд реализованных в Челябинске проектов. Помимо примеров благоустройства, им презентовали полностью рекультированную свалку, которая до того, как превратиться в зеленый холм, была одной из самых больших в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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